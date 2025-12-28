Jaka Lakovic tras conquistar su primer derbi con el CB Gran Canaria: «Estoy contentísimo, pero más por el equipo que por mí mismo»

Máxima satisfacción y orgullo. Jaka Lakovic, entrenador del Dreamland Gran Canaria, se quitó un peso de encima tras lograr su primera victoria en un derbi canario ante La Laguna Tenerife de Txus Vidorreta (70-71). El técnico esloveno dejó claro que no le hace «mucho caso, solo el normal» a ese tipo de estadísticas, aunque matizó estar «muy contento, supercontento por esta victoria, más por los jugadores que por mí mismo. Hoy le hemos ganado a un señor equipo, uno de los mejores de la Liga Endesa».

En ese sentido, el técnico de Liubliana sacó pecho del trabajo de su equipo, ya que aseguró que llevan «esforzándose desde agosto» y que es consciente de que el proceso está siendo lento. «Vamos muy despacio, pero el esfuerzo siempre está presente. En un día como hoy, tan importante y en el que nos jugábamos mucho, hemos visto premiado todo ese trabajo. Nos hemos llevado este partido de forma merecida», subrayó.

Por otro lado, el técnico amarillo analizó el duelo haciendo hincapié en la defensa, un apartado en el que consideró que su equipo estuvo «sólido, haciendo bien las cosas que teníamos planeadas y con los jugadores asumiendo la responsabilidad».

Un final agónico y felicitaciones a la afición

En cuanto al dramático desenlace, Jaka Lakovic explicó que el Tenerife realizó «un último esfuerzo para acercarse y llegar apretado al final», aunque destacó que su propio equipo falló «tiros muy bien creados, que nos habrían ayudado a llegar un poco más cómodos». «Nos faltó ser un poco más inteligentes en ataque durante esos momentos, aunque un par de buenas defensas nos ayudaron. Sabíamos que este partido había que ganarlo agarrándonos a la parcela defensiva», añadió.

El partido La Laguna Tenerife CB Canarias-CB Gran Canaria, en imágenes / Arturo Jiménez

Además de alabar la actuación de Ziga Samar, de quien consideró que realizó una labor «excelente», el técnico balcánico tuvo un cariñoso recuerdo para los 150 aficionados desplazados desde Gran Canaria, a quienes agradeció su apoyo: «Quiero agradecer el ánimo que nos ha dado nuestra afición, que ha venido hasta aquí para ayudarnos a conseguir una victoria. Felicidades también a la gente de Tenerife por el ambiente que han creado», concluyó.