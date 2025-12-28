CB GRAN CANARIA
Jaka Lakovic tras conquistar su primer derbi con el CB Gran Canaria: «Estoy contentísimo, pero más por el equipo que por mí mismo»
El entrenador de Liubliana muestra su alegría tras dar por terminada su mala racha ante La Laguna Tenerife al haber conseguido un triunfo que, según sus propias palabras, pone en valor el «trabajo que llevamos haciendo desde agosto y que hoy hemos visto premiado». Además, también reseña que Tenerife no estuvo «acertado del todo, y es algo que supimos aprovechar»
Máxima satisfacción y orgullo. Jaka Lakovic, entrenador del Dreamland Gran Canaria, se quitó un peso de encima tras lograr su primera victoria en un derbi canario ante La Laguna Tenerife de Txus Vidorreta (70-71). El técnico esloveno dejó claro que no le hace «mucho caso, solo el normal» a ese tipo de estadísticas, aunque matizó estar «muy contento, supercontento por esta victoria, más por los jugadores que por mí mismo. Hoy le hemos ganado a un señor equipo, uno de los mejores de la Liga Endesa».
En ese sentido, el técnico de Liubliana sacó pecho del trabajo de su equipo, ya que aseguró que llevan «esforzándose desde agosto» y que es consciente de que el proceso está siendo lento. «Vamos muy despacio, pero el esfuerzo siempre está presente. En un día como hoy, tan importante y en el que nos jugábamos mucho, hemos visto premiado todo ese trabajo. Nos hemos llevado este partido de forma merecida», subrayó.
Por otro lado, el técnico amarillo analizó el duelo haciendo hincapié en la defensa, un apartado en el que consideró que su equipo estuvo «sólido, haciendo bien las cosas que teníamos planeadas y con los jugadores asumiendo la responsabilidad».
Un final agónico y felicitaciones a la afición
En cuanto al dramático desenlace, Jaka Lakovic explicó que el Tenerife realizó «un último esfuerzo para acercarse y llegar apretado al final», aunque destacó que su propio equipo falló «tiros muy bien creados, que nos habrían ayudado a llegar un poco más cómodos». «Nos faltó ser un poco más inteligentes en ataque durante esos momentos, aunque un par de buenas defensas nos ayudaron. Sabíamos que este partido había que ganarlo agarrándonos a la parcela defensiva», añadió.
Además de alabar la actuación de Ziga Samar, de quien consideró que realizó una labor «excelente», el técnico balcánico tuvo un cariñoso recuerdo para los 150 aficionados desplazados desde Gran Canaria, a quienes agradeció su apoyo: «Quiero agradecer el ánimo que nos ha dado nuestra afición, que ha venido hasta aquí para ayudarnos a conseguir una victoria. Felicidades también a la gente de Tenerife por el ambiente que han creado», concluyó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla
- Obras Públicas plantea un túnel para la autovía GC-2 a su paso por Moya y soterrarla en Arucas
- Los vecinos de Almatriche recelan de un nuevo estadio para la UD Las Palmas y abren el debate
- Las Arenas se reinventa: un icono de Gran Canaria que mira al futuro
- El Gobierno de Canarias compra un edificio en Ingenio para sumar 15 viviendas de alquiler subvencionado
- Abre en Gran Canaria una nueva focaccería tras ser reconocida en un certamen gastronómico: del cochino negro al chorizo de Teror
- Estamos rotos': el mensaje de la empresa Postureo tras el grave accidente en su tienda
- La Guardía Civil está revisando las guanteras de los conductores canarios: crecen las multas por no llevar esto en tu coche