Nico Brussino y Braian Angola analizan la victoria del CB Gran Canaria ante el CB Canarias: «Sabíamos lo que significaba este partido; hemos demostrado carácter»

Un vestuario amarillo feliz. Tras la flamante victoria del Dreamland Gran Canaria en el Pabellón Santiago Martín ante La Laguna Tenerife, Nico Brussino y Braian Angola expresaron su alegría por haber roto el maleficio de los derbis canarios. Ambos dejaron claro que, en la caseta claretiana, eran plenamente conscientes de la importancia de este duelo, tanto por todo lo que lo rodeaba como por la situación clasificatoria del equipo de Jaka Lakovic antes de visitar territorio enemigo.

«Teníamos un compromiso con este partido y sabíamos lo que significaba. En ese sentido, hemos dado un paso adelante y hemos demostrado carácter. Las cosas nos salieron muy bien porque estuvimos enfocados durante los 40 minutos», afirmaba el alero albiceleste, visiblemente satisfecho con el triunfo.

En esa línea, el ‘9’ grancanario destacó que una de las claves del choque estuvo en la defensa, subrayando que el Granca trabajó atrás «como no lo habíamos hecho antes esta temporada. Este es el camino que debemos seguir: estar a un alto nivel defensivo para ver si alargamos esta dinámica e intentamos crecer en la tabla. Aunque sacamos una ventaja de 14 puntos y ellos lograron remontarla, supimos aguantar bien para llevarnos el partido».

Un mensaje para los próximos derbis

Por otro lado, Brussino dejó dos mensajes dirigidos a la afición amarilla. En primer lugar, agradeció la presencia de 150 aficionados desplazados desde la isla redonda para presenciar el duelo, asegurando que los seguidores insulares son «fundamentales, y hoy quedó demostrado. Cuando hay un ida y vuelta entre nosotros y ellos, las cosas salen. No podemos estar más agradecidos por el apoyo que nos han mostrado aquí».

Posteriormente, matizó que, aunque se ha roto el maleficio ante los canaristas, todavía sienten que le deben «un poco más a nuestra gente en los derbis», un mensaje con claro destinatario en los tres enfrentamientos ante La Laguna Tenerife que restan, como mínimo, en lo que queda de la temporada 2025-26.

«Hemos demostrado de lo que somos capaces cuando estamos concentrados»

Por su parte, Braian Angola, vital durante el tercer cuarto para sellar la victoria en La Hamburguesa, explicó al término del encuentro que el Granca demostró de lo que es capaz «cuando estamos concentrados. Hoy hemos jugado juntos, como un equipo. Hay que darle valor a esta victoria ante un rival que lleva tantos años trabajando unido y que aquí solo había perdido contra el Real Madrid. Hemos demostrado que se puede; esto debe ser una inyección de moral».

Asimismo, el exterior colombiano aseguró que este triunfo les aportará «energía para empezar, desde este punto, un nuevo comienzo de temporada. Hemos tenido altibajos durante estos meses, pero ganar este derbi, tan importante para la Isla y para nosotros, debe ayudarnos a ir a por el siguiente y a mejorar nuestras prestaciones».