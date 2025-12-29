Pierre Pelos y Ziga Samar, los héroes silenciosos del CB Gran Canaria en el derbi canario

Héroes en silencio. El derbi canario de baloncesto, que se saldó con el Dreamland Gran Canaria encontrando la cura para la psicosis aurinegra que lo perseguía desde 2022, dejó numerosos detalles. Desde la explosión de Angola en el tercer cuarto hasta la pizarra de un Jaka Lakovic que pudo, por fin, desquitarse de sus males ante el eterno rival, minimizando a un Marcelinho Huertas al que, por mucho que se le frene, siempre brilla. A pesar de ello, hubo dos nombres propios que sobresalieron por su trabajo en la sombra, dentro de un rol secundario, de invitados sorpresa a la fiesta que terminaron convirtiéndose en figuras relevantes de un triunfo sanador: Pierre Pelos y Ziga Samar.

Por un lado, Pelos es uno de esos jugadores fetiche para el técnico esloveno. Su apuesta por el ex del Bourg ha sido clara desde su llegada y, esta temporada, se ha visto obligado a emplearlo más en la posición de cinco, pensando también en que deberá cumplir ese papel en la Basketball Champions League, durante una segunda fase más exigente. En ese sentido, el galo siempre ha respondido con esfuerzo, a pesar de que hay muchas noches en las que no le salen las cosas, algo que no ocurrió ante La Laguna Tenerife.

Pelos exhibió pundonor, anotó ocho puntos en la primera parte, siendo clave en la resurrección amarilla tras un mal arranque ofensivo, y en el último periodo aportó solidez, especialmente en la parcela reboteadora, donde fue el mejor de los claretianos con siete capturas. Dio igual que actuara de cuatro o de cinco, condicionado por las faltas de Tobey, porque muy pocas veces perdió la concentración defensiva. Precisamente, en la última defensa frente a Fitipaldo, con el que se quedó tras cambiar con Albicy en un bloqueo directo, supo aguantar bien al uruguayo para impedirle ejecutar con comodidad un lanzamiento final que no acabó entrando. Su actuación tuvo un impacto enorme.

Ziga toma las riendas

Ziga Samar defiende a Fitipaldo durante el derbi canario. / Arturo Jiménez

En esa misma balanza se sitúa un Ziga Samar cuya dedicación resultó vital. En primera instancia, trató de desgastar tanto a Huertas como a Fitipaldo, intentando incomodarlos al elevar el nivel físico desde su defensa. Esa labor fue determinante, ya que, además, mostró la personalidad suficiente para no rehuir sus duelos ante una dupla de bases de altísimo nivel, cuya experiencia está fuera de toda duda. Aunque en otras ocasiones no parece estar del todo metido en los partidos, en esta ocasión sí transmitió esa sensación con claridad.

A todo ello sumó una gran labor en la dirección durante el tercer cuarto, el mejor del Granca en toda la mañana en La Laguna. El ex del Alba Berlín ejerció, quizá como nunca, de director de juego, y el equipo lo notó: añadió canastas importantes y mostró acierto desde la línea de tiro libre para evitar la revuelta lagunera. Todo ello se reflejó en su más/menos (+20), la estadística que mide el parcial del equipo con un jugador determinado sobre el parqué, en la que fue el mejor de los claretianos. Incluso Lakovic elogió su actuación en la sala de prensa tras el choque, señalando que Samar había firmado un encuentro «excelso».

Robarse el show

Lo cierto es que Pelos y Samar se robaron parte del show, esa expresión tan millennial que alude a quitar protagonismo, en una mañana para el recuerdo en Tenerife. Porque, en este tipo de partidos, a menudo la balanza se inclina gracias a algún actor secundario, un papel que tanto el francés como el esloveno interpretaron a la perfección en el Santiago Martín.