Previa San Pablo Burgos-CB Gran Canaria: test al subidón amarillo para agarrarse al tren de la Copa del Rey

Sin respiro y a por el siguiente. El Dreamland Gran Canaria apenas podrá saborear su triunfo en el derbi canario ante La Laguna Tenerife, y la euforia debe transformarse en más gasolina para seguir persiguiendo el tren de la Copa del Rey. Todo ello, gracias a un calendario que ofrece un nuevo reto para los pupilos de Jaka Lakovic, que visitan esta tarde a un San Pablo Burgos bastante necesitado y en el que militan dos examarillos dispuestos a rebajar el suflé claretiano tras el triunfo en el Santiago Martín: Porfi Fisac y el interior Ethan Happ.

El conjunto burgalés, único recién ascendido a la ACB esta temporada, solo ganó en la primera jornada de Liga y acumula once derrotas consecutivas. De hecho, es el colista. Este mal inicio acabó con el periplo del brasileño Bruno Savignani, lo que propició la llegada de Fisac, cuyo recuerdo en el seno del club insular no es memorable, ni mucho menos.

Happ se reencuentra con Lakovic

Entre medias, también aterrizó en el Coliseum Ethan Happ, que había estado un año sin jugar por una lesión en un pie. Apartado de toda actividad deportiva por parte de un Valencia Basket que fue al tanteo por él y apenas le utilizó —solo disputó diez partidos como taronja—, el pívot firmó hace unas semanas con el Burgos para tratar de recuperar el estatus que se ganó en Gran Canaria gracias a un Lakovic que le transformó en MVP, un objetivo que está logrando. En cuatro jornadas, promedia 11,5 puntos, 5 rebotes y 1,3 asistencias.

Happ complementa un plantel en el que también figura otro exgrancanario, el pívot Luke Fischer, y en el que sobresalen el escolta Jhivvan Jackson, máximo anotador burgalés (16,4 puntos), el combo Gonzalo Corbalán y dos viejos conocidos del baloncesto español, como los brasileños Leo Meindl y Raulzinho Neto, quien es duda para hoy, mientras que Dani Díez lo tiene más difícil para llegar a tiempo.

Examen a una moral por las nubes

Por su parte, el Granca debe hacer valer su victoria en el derbi en una pista que volverá a convertirse en un auténtico infierno, como ya ocurrió el pasado domingo. En ese sentido, el dubitativo comienzo de los amarillos en la Liga Endesa les ha colocado en una situación de máxima exigencia, lo que les obliga a no fallar. De nada serviría haber doblegado al Tenerife, así como al Covirán Granada en el Arena, si no se consigue dar otro paso adelante en Burgos.

Para ello, Lakovic cuenta con toda su plantilla disponible, aunque con el añadido del desgaste físico, el escaso descanso entre jornadas y lo corta que fue la rotación en La Laguna. Aun así, no hay excusas para saltar a la cancha del último clasificado y volver a ofrecer una versión defensiva más sólida, compacta y regular, como la mostrada en tierras tinerfeñas. Ese parece ser el camino idóneo para elevar el suelo competitivo de un equipo que no termina de olvidar sus problemas de constancia.

Agarrarse al tren de la Copa

Asimismo, un triunfo ante el Burgos permitiría alcanzar, por primera vez esta campaña, una racha de tres victorias consecutivas en la Liga Endesa, lo que devolvería al conjunto grancanario a la pelea por la Copa del Rey, una batalla que hace semanas parecía lejana. Con un partido menos —el suspendido frente al Baskonia el pasado 13 de diciembre por la borrasca Emilia, que aún no tiene nueva fecha oficial—, los isleños están muy cerca de agarrarse a ese tren de la Copa y ahora, con algo de terreno recuperado, no deben desaprovechar oportunidades que luego rara vez vuelven a aparecer.