LA PROVINCIA sortea entradas dobles para el partido Dreamland Gran Canaria vs. UCAM Murcia

Por ser lector registrado de LA PROVINCIA, tienes la oportunidad de participar en el sorteo de entradas dobles para el partido Dreamland Gran Canaria – UCAM Murcia, correspondiente a la Liga Endesa, que se disputará el sábado 3 de enero a las 19:00 horas en la Zona Basket del Gran Canaria Arena.

Será el primer partido del año en casa para el equipo amarillo, una cita especial en la que la afición volverá a jugar un papel clave. Desde la primera posesión hasta la última canasta, la grada será el motor que impulse al Granca en un duelo de alto nivel ante un rival de peso en la élite del baloncesto español.

Este sorteo es mucho más que una invitación: es la oportunidad de formar parte del corazón del espectáculo, de sentir el ritmo del partido desde el lateral de la cancha y de vivir la intensidad de cada ataque, cada defensa y cada momento decisivo para avanzar en la clasificación.

Dos equipos con ambición y talento se medirán en un encuentro que puede marcar un punto de inflexión en la temporada. Los ganadores disfrutarán de una experiencia inolvidable que incluye:

🏀 Una entrada doble para que puedas acudir con quien tú elijas.

💛 Un ambiente cargado de pasión amarilla, con la grada empujando al equipo en cada jugada.

🔥 Un duelo clave de la Liga Endesa, donde cada punto cuenta y cada minuto es decisivo.

Claves del partido:

📍 Encuentro: Dreamland Gran Canaria vs. UCAM Murcia

Dreamland Gran Canaria vs. UCAM Murcia 🏟️ Lugar: Gran Canaria Arena – Zona Basket

Gran Canaria Arena – Zona Basket 📅 Fecha: Sábado, 3 de enero de 2026

Sábado, ⏰ Hora: 19:00 (hora insular)

¿Cómo participar en el sorteo?

¡Fácil, rápido y al alcance de cualquier aficionado!

Regístrate (o inicia sesión) en laprovincia.es. Rellena el formulario de participación y acepta las bases del sorteo. ¡Listo! Ya estarás en el bombo para el sorteo que puede regalarte una experiencia única en este electrizante duelo de baloncesto.

Formulario de participación:

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo de las entradas se realizará al mediodía del viernes 2 de enero y los afortunados serán contactados directamente por La Provincia mediante los datos registrados en su cuenta de usuario. Por eso, recuerda revisar y actualizar tu información de contacto (correo electrónico y teléfono móvil) desde la sección 'Mi cuenta' desde tu perfil de usuario registrado.

Prepárate para animar al Dreamland en el Gran Canaria Arena y sentir la fuerza de la afición amarilla como nunca antes.

¡Participa, gana y vive el Granca desde la grada! 💛🏀