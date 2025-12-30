Un CB Gran Canaria inoperante consuma una ruborizante derrota ante el Burgos (94-81)

Naufragio en Burgos y oportunidad perdida. El Dreamland Gran Canaria cayó dando una mala imagen en el último cuarto ante un San Pablo Burgos que llegaba a este duelo como colista y que desconocía lo que era ganar desde la primera jornada del campeonato. Desde entonces, acumulaba 11 derrotas consecutivas, una racha que terminó este domingo ante un equipo, el amarillo, que le dio toda la vida posible durante los diez minutos finales. Ni el chute de moral del derbi, ni la posibilidad de agarrar el tren copero con las dos manos fueron alicientes suficientes para que el cuadro insular fuese capaz de controlar mejor el rebote y encontrar soluciones ante una defensa zonal planteada por Porfirio Fisac, que le ganó la partida a Jaka Lakovic.

A pesar de que los primeros compases en ataque se saldaron con algunas dudas por parte de los claretianos, pronto empezaron a fluir mejor gracias a su circulación de balón. No obstante, había que apretar un poco más atrás, ya que Burgos, desde las manos de Neto y Gonzalo Corbalán, acertó desde el triple ante la pasividad insular a la hora de puntear. Un tapón de Kuath sobre Ethan Happ levantó el vuelo de los grancanarios y del propio sursudanés, quien, con cuatro puntos consecutivos, elevó las prestaciones de los visitantes. Una gran bandeja de Ziga Samar al contraataque, tras otro gorro del africano, propició un parcial de 0-6 que obligó a Fisac a solicitar el primer tiempo muerto (12-16).

Se animó entonces Jhivvan Jackson, máximo anotador de la escuadra local, que ya infundía respeto a sus defensores. Sin embargo, quien comenzó a carburar fue Happ, haciendo mella en el rebote ofensivo y anotando cerca del aro. Lakovic agitó el banquillo con numerosas permutas y distintos quintetos, aunque tanto cambio no resultó efectivo y el San Pablo Burgos recortó distancias para cerrar el primer cuarto con empate (20-20).

Samar toma el timón

El apagón del Granca pasó de ser circunstancial a prolongado durante más minutos de lo debido, y Happ continuó haciendo daño. La segunda falta de Wong también afectó a la rotación isleña, que seguía teniendo problemas para sumar puntos ante una zona bien ejecutada por su rival. Además, aparecieron los quebraderos de cabeza en la defensa de la línea de fondo; muy pocas cosas le salían a los de Lakovic (29-24). Como ya ocurriera en el derbi, tuvo que ser Ziga Samar quien tomara las riendas. Con el esloveno mandando sobre la pista, el Gran Canaria encontró con mayor facilidad el camino para romper la zona del equipo de Fisac, dotando de oxígeno a los insulares tras haber capeado una pequeña crisis.

Gracias a la labor del jugador de Jesenice, que ejerció de auténtico timón, los amarillos crecieron, aupados también por dos triples decisivos de Brian Angola. Ya llovía menos en el Coliseum, donde los claretianos resolvieron la papeleta con paciencia y trabajo. Aun así, había mucho que mejorar, especialmente a la hora de cerrar el rebote y ajustar mejor en ataque para no sufrir tanto ante los cambios defensivos propuestos por un Burgos que, hasta ese momento, no había sentido el vértigo de ser el colista de la ACB (38-38).

Sigue la sangría en el rebote

La sangría en el rebote no se detuvo para un Gran Canaria algo apático en esa faceta. Ni las canastas de Wong, que regresó a la pista con energía tras una primera parte condicionada por las faltas, despertaron a los claretianos, que seguían alimentando las sensaciones positivas de un Burgos muy necesitado. Como en otras ocasiones, a los hombres de Lakovic les faltó regularidad en su juego, algo que su rival supo aprovechar (53-50). Con Kuath en pista, la batalla por las capturas se igualó, y a esa lucha se sumó Wong, desequilibrando a sus defensores con potencia. Sin embargo, Samuels se encargó de martillear el aro grancanario en un momento en el que parecía que los amarillos podían empezar a despegar, todo ello con un Ziga Samar en estado de gracia.

No hubo manera de controlar el partido. La falta de consistencia castigó a los visitantes, que vieron cómo un parcial de 5-0, culminado con un triple de Gudmundsson, hacía mucho daño (65-60). El Granca no consiguió llevar el choque a su terreno ni forzar a Burgos a reencontrarse con sus fantasmas; al contrario, le dio alas, algo que acabaría pagando caro.

Naufragio final

De nuevo, la defensa zonal generó dolores de cabeza a un Dreamland Gran Canaria perdido. Un triple de Wong rebajó la tensión en el inicio del último cuarto, pero el San Pablo Burgos resistió de manera estoica. La falta total de fluidez ofensiva mermó el caudal anotador de los amarillos, obligados a masticar cada posesión para sumar. También faltó un paso al frente en defensa, ya que sin él era muy complicado culminar la remontada. Solo Wong era capaz de generar peligro; el atasco se hizo evidente mientras Burgos seguía sacando rédito de cada ataque. La zona presionante de Fisac terminó de ralentizar la ofensiva isleña en un momento crítico, cuando el parcial ya crecía sin remedio (78-71).

Poco a poco, los locales pusieron tierra de por medio ante un Granca impasible, que se cortocircuitó y tiró por la borda el esfuerzo realizado apenas 48 horas antes en el Santiago Martín, comprometiendo seriamente su lucha por la Copa del Rey. No hubo soluciones, ni para el rebote ni para una zona que se atragantó durante demasiados minutos. Entre tanto, Gonzalo Corbalán engrosó su estadística para ir castigando lentamente a su rival. La reacción amarilla nunca llegó y acabó reviviendo a un equipo que llevaba casi cuatro meses sin ganar. La inoperancia insular se convirtió en la tónica del último cuarto. Del 69-67 se pasó a un 94-81 demoledor, reflejo fiel de lo sucedido cuando más quemaba el balón. Ante un rival herido, el Granca no se impuso en ninguno de los dos aros y terminó cayendo de forma merecida (84-81).

Con esta derrota, el Dreamland Gran Canaria da un paso atrás en su pelea por la Copa del Rey y no logra dar continuidad a la victoria del domingo en el Santiago Martín. Tras un inicio de curso irregular y las dudas acumuladas, los de Lakovic se habían ganado el derecho a soñar, pero para estar entre los ocho mejores de la primera vuelta hay que demostrar mucho más de lo visto en el Coliseum de Burgos.