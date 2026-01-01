Dylan Ennis, el ex del CB Gran Canaria que nunca olvida, vuelve al Arena para hurgar en la herida

Han pasado tres temporadas, camino de las cuatro, desde que un recién aterrizado Jaka Lakovic en el banquillo del Dreamland Gran Canaria, tomaba la impopular para algunos y lógica para otros, decisión de cortar el contrato que unía a Dylan Ennis al conjunto amarillo en la temporada 2022-23. El esloveno apostaba por la permanencia de AJ Slaughter, mientras que el escolta canadiense terminaba a regañadientes en el Galatasaray turco, antes de ser rescatado por Sito Alonso, al curso siguiente, para su UCAM Murcia, en el que se ha convertido desde entonces en un pilar fundamental para el juego del técnico madrileño.

El mediático jugador pimentonero se encargó de mostrar su descontento a través de unas redes sociales que utiliza como nadie para su propio beneficio. De hecho, cada vez que tiene la más mínima oportunidad, tira de caracteres para lanzar algún que otro dardo envenenado, como el pasado verano, con motivo de la decisión del club de no renovar a su amigo, John Shurna, apuntando en aquella ocasión al director deportivo claretiano, Willy Villar, quien secundó la decisión de Lakovic de poner fin a su contrato como jugador amarillo, al considerar que su rol era similar al de AJ Slaughter, aunque el canadiense tiene un punto de egoismo en cuanto a sus guarismos, que le hizo perder el duelo con su excompañero de posición.

Lluvia de críticas en las redes sociales

La decisión del club provocó entonces una lluvia de críticas en redes sociales que se recrudecieron al curso siguiente en su primera temporada con el UCAM, en el que cada buena actuación del escolta se le recordaba, con o sin razón, a la dirección deportiva claretiana.

Un motivado Dylan Ennis regresa al Arena el sábado, en una ocasión única para hurgar en la herida abierta dejada en la parroquia local tras la inesperada derrota de los amarillos en Burgos, y que podría volver a poner de manifiesto el descontento de la hinchada con la confección de una plantilla que no termina de convencer ni a propios ni a extraños.

Por si fueran pocos los alicientes, el UCAM aterriza en la Isla como equipo revelación de lo que va de curso, con una merecida segunda posición derivada de un balance de 10 victorias y tan solo tres derrotas. Los pimentoneros están en su mejor momento de la temporada, con un juego eléctrico e intenso, que les convierte en un equipo incómodo que veía como el Real Madrid le cortó en la última jornada una racha de cinco triunfos consecutivos. Como visitantes, los murcianos sólo han perdido un duelo hasta el momento, en la tercera jornada, en su visita a La Laguna Tenerife (96-80).

Un referente motivado

Dylan Ennis llega a la cita con sus ex como el cuarto jugador mejor valorado del cuadro pimentonero con un 11.4 de valoración, gracias a sus 12.1 puntos -tercer máximo anotador del equipo-, 3.3 rebotes y 3.5 asistencias -máximo asistente de los murcianos-.

Antes de ayer por la tarde el equipo se reintegró a los entrenamientos con la misión de cambiar la sensación amarga que dejó el equipo tras caer estrepitosamente en Burgos tras hacer la machada de ganar en Tenerife seis años después. Tanto Jaka Lakovic como el resto de su staff intentarán hacer entender una vez más a sus hombres de la importancia de levantar el vuelo, más allá de una clasificación para la Copa del Rey que vuelve a alejarse, porque en el largo plazo se puede complicar incluso una clasificación para el Playoff que incrementaría el malestar de una afición que cada vez que intenta recuperar la confianza se lleva una nueva decepción.