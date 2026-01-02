El CB Gran Canaria vela armas ante un belicoso UCAM Murcia

Una guerra en toda regla es lo que le espera al Dreamland Gran Canaria mañana por la tarde (19.00 horas, Dazn) en el Arena ante el UCAM Murcia. Los murcianos son el equipo más intenso y belicoso de toda la ACB, el mejor reboteador de la competición y un equipo de autor, que juega de memoria a lo que les pide su técnico Sito Alonso, que ha logrado conjugar veteranía y juventud, para cuajar hasta el momento en lo que va de temporada una primera vuelta de ensueño en la que jugar contra ellos es una pesadilla y en la que los pimentoneros han conseguido 10 triunfos, el doble que los amarillos, lo que les ha aupado hasta la segunda plaza de la ACB.

Por contra, el Granca llega a la cita de esta tarde sin saber muy bien a que atenerse. Con un pie y medio fuera de la Copa del Rey, tras caer estrepitosamente en Burgos tras hacer la machada tres días antes en el Santiago Martín de ganar a La Laguna Tenerife.

Cualquier versión de los claretianos que se asemeje más a la de Burgos que a la de Tenerife sería temerario en su duelo de esta tarde ante un rival que no hace prisioneros, que no regala ningún balón y que convierte cada posesión en una batalla campal. Jugar sin estar concentrados y sin igualar la intensidad pimentonera durante los 40 minutos, llevaría a los grancanarios a sumar una nueva derrota, pudiendo terminar la jornada, a falta de que se dispute su partido aplazado ante el Baskonia, a tres victorias de distancia no ya de la Copa del Rey, que hace tiempo que es una utopía ateniéndose a las estadísticas, sino mirando a largo plazo hacia el Playoff.

Precedentes favorables

La historia otorga el favoritismo al Granca sobre el UCAM, al haberse impuesto en 30 de sus 45 duelos directos disputados hasta el momento en la ACB.

Sin embargo, no hay que alejarse demasiado para encontrar la última victoria de los murcianos en el recinto de Siete Palmas. Los hombres de Sito Alonso asaltaron el Arena el curso pasado en la jornada 34 (69-76), liderados por Hakanson con 15 puntos anotados, en un partido que permitía a los visitantes acabar novenos, fuera de los puestos de Playoff y a los claretianos en la séptima plaza.

Jaka Lakovic, el entrenador del Granca, retrató en la previa a su rival como el «más agresivo y más físico, por eso debemos de ser muy conscientes de lo que pasó en Burgos y de como tenemos que estar para minimizar estos aspectos básicos del juego».

Del estilo de los pimentoneros destacó que «es muy determinado, plantean los partidos siempre con una intensidad muy alta, con mucho contacto, al borde de las faltas, pero esa es su característica, con una línea exterior muy física y anotadora». «Es el mejor equipo reboteador de la liga, muy peligrosos en este aspecto y debemos de plantear el partido desde una necesidad de igualar su intensidad y su nivel de contacto, porque de no ser así, será muy difícil, pero a partir de ahí, tienen ciertos aspectos tácticos en su juego para los que tenemos que estar preparados, aunque siempre primero haciendo los básicos, porque van a ser determinantes en el partido el balance defensivo, la defensa del uno contra uno y el rebote, porque en la ofensiva tenemos que estar preparados para jugar ante sus distintos sistemas defensivos», agregó el estratega balcánico.