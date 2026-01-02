Jaka Lakovic, entrenador del CB Gran Canaria, no pide refuerzos a los Reyes Magos y dice estar a muerte con su plantilla tras el desastre de Burgos: "Confío al 100% en los jugadores"

Jaka Lakovic compareció esta mañana ante los medios de comunicación tras la dura e inesperada derrota del Dreamland Gran Canaria en Burgos y que ha alejado a dos victorias de distancia las pobres opciones coperas de los claretianos, las que le separan del Baskonia que es octavo. En el análisis post derrota en tierras burgalesas, señaló que "después de lograr una importante victoria en Tenerife fuimos a Burgos con una buena mentalidad, conscientes de la importancia del partido y de todas las características del rival, pero en todas las cosas que habíamos preparado ellos nos han superado, sobre todo en la energía, que se trasladó a 20 rebotes ofensivos y a muchas situaciones de uno contra uno". "En las cosas básicas del baloncesto ellos nos han superado y hemos recibido alrededor de 45 puntos alrededor de estos dos conceptos que es una cosa que no puedes permitir si quieres tener opciones para ganar el partido", explicó.

Desmontando al UCAM

El estratega balcánico recordó que su próximo rival, el UCAM, es "más agresivo y más físico, por eso debemos de ser muy conscientes de lo que pasó y de como tenemos que estar para minimizar estos aspectos básicos del juego".

De los pimentoneros destacó que "juegan con un estilo muy determinado, plantean los partidos siempre con una intensidad muy alta, con mucho contacto, al borde de las faltas, pero esa es su característica, con una línea exterior muy física y anotadora". "Es el mejor equipo reboteador de la liga, muy peligrosos en este aspecto y debemos de plantear el partido desde una necesidad de igualar su intensidad y su nivel de contacto, porque de no ser así, será muy difícil, pero a partir de ahí, tienen ciertos aspectos tácticos en su juego para los que tenemos que estar preparados, aunque siempre primero haciendo los básicos, porque van a ser determinantes en el partido el balance defensivo, la defensa del uno contra uno y el rebote, porque en la ofensiva tenemos que estar preparados para jugar ante sus distintos sistemas defensivos, desde proponer jugar en zona, como defensa individual con diferentes conceptos y es así como debemos de plantear el partido", agregó.

Falta de regularidad en su equipo

En su opinión "en tres días hemos visto dos partidos distintos, ante diferentes rivales que juegan cada uno con su estilo y para mí ha sido difícil, porque esperaba que el equipo ante el Burgos saliera a por todas, con ganas y ambición de ganar, pero ante el Canarias el equipo durante los 40 minutos estuvo trabajando al 100% no dejando escapar ninguna posición y fue fenomenal ver trabajar al equipo, con más o menos acierto, pero siempre conectado y unido; mientras que el otro día cuando las cosas se pusieron difíciles, nos faltó esta dureza y persistencia, esta unidad que necesitábamos en un partido difícil, en el que nos faltó acierto y continuidad en el juego, porque el Burgos nos paró un poco con sus cambios de defensa". "Nosotros para competir bien tenemos que estar todos unidos y trabajar en cada posición, porque no tenemos el lujo de poder relajarnos y eso nos faltó en este partido".

"Somos los que estamos"

Interrogado sobre su satisfacción por la confección de la plantilla y sobre su deseo de pedirle a los Reyes Magos algún refuerzo que apuntalase el equipo, Lakovic respondió que: "Somos los que estamos. Como entrenador estoy trabajando al 100% con los jugadores que tenemos y confío en todos, no hay otra. Tenemos que ir todos juntos en esto. Si llega el momento en que tengamos que pensar en ello, lo haremos, pero ahora mismo, con mi plantilla estoy al 100% y ellos están preparados y trabajando. Ninguno de ellos está pensando en otra cosa que no sea trabajar día a día, cada día mejor y ganar partidos".

Sobre el buen rendimiento de Ziga Samar dentro de la segunda unidad, el esloveno quiso dejar claro que para él "se puede llamar dentro de nuestra rotación primera y segunda unidad, pero para mí no es así, somos todos un equipo, con ciertas tendencias en la rotación que están establecidas y es cierto que Ziga se encuentra en un buen momento de juego, pero sobre todo con una energía excepcional que la transmite al equipo y éste lo nota". "Me gustaría que todos los jugadores, en todos los momentos, puedan sacar esta energía, porque es contagiosa y por lo general el equipo responde bien y se sacan situaciones positivas", aclara. En su opinión "no está claro que una unidad funcione mejor que la otra, son partidos y partidos, por eso confío en todos, porque se lo que hacen cada día y de lo que son capaces".

El esloveno recalcó que "somos todos conscientes de la importancia del partido, la mentalidad creo que será la adecuada a la importancia de la cita".

No renuncia a la Copa

En cuanto a la importancia de la victoria y la necesidad de contar con la hinchada amarilla a pesar de caer el encuentro en plenas festividades navideñas, el balcánico recordó que "la derrota en Burgos nos dolió a todos, seguro que a los jugadores más que a nadie y somos conscientes de la importancia de todos los partidos y mentalizados para afrontarlos de esta manera". "Que el partido sea el 3, 5 u 8 de enero, ahora para nosotros nadie está de vacaciones, estamos centrados en el trabajo y sabemos que en el Arena siempre nos ha ayudado la gente cuando hemos necesitado este plus de empuje, es un factor importante para el equipo y esperamos que mañana vengan y sean nuestro sexto jugador", matizó.

Por último, Lakovic habló sobre la realidad o ficción del objetivo del equipo de clasificarse para la Copa del Rey o si están más preocupados en salvar el Playoff como mal menor: "Para mí, sinceramente, las opciones de estar en la Copa todavía están, aunque son difíciles y complicadas. Debemos jugar cada partido con la importancia que tiene, tanto pensando o no en la Copa, pero sobre todo sumando, porque mi pensamiento no cambia, debemos sumar resultados positivos porque cuentan para toda la temporada, sea Playoff, Copa o cualquier otra competición, por eso ese siempre debe de ser nuestro foco".