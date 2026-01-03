El CB Gran Canaria sorprende al UCAM Murcia pagándole con su propia medicina

Regalo de Reyes por adelantado y sin esperarlo el que le ha brindado el Dreamland Gran Canaria a su afición con un triunfo merecido ante el equipo revelación de la ACB, el UCAM Murcia, que tomaba de su propia medicina ante un conjunto, el claretiano que exhibió músculo y cabeza, para cuajar el mejor partido del curso y que le ha valido la sexta victoria en su estreno en el 2026 (77-72).

Jaka Lakovic golpeaba primero con un cambio en su quinteto inalterable de salida, con la presencia de Pierre Pelos en lugar de un Louis Labeyrie que vio como incluso Eric Vila saltaba a la cancha antes que él, en un claro aviso para el galo por parte del esloveno, después de borrarse en Burgos.

Sorprendentemente, el Granca hacía olvidar el desastre de Burgos con un compromiso defensivo que ha marcado las diferencias y que en ataque ha estado liderado por un inconmensurable Nico Brussino que cerró su gran actuación con un 24 de valoración, 22 puntos, dos rebotes y dos asistencias, secundado por Mike Tobey, clave en el buen comienzo de los amarillos y que selló una tarjeta de visita con 18 de valoración, 11 puntos, siete rebotes y dos asistencias.

Exhibición de Tobey en el inicio

Juntos, fuerza y honor, pedía el animador del Granca a la afición amarilla en los prolegómenos del duelo. Aunque el partido empezaba con ventaja para el UCAM con un triple centrado y sin oposición de Toni Nakic que daba el primer aviso a los defensores locales. Tobey tiraba de oficio para responder a la afrenta pimentonera y ponerse por delante por primera vez en el encuentro con cuatro puntos de su cosecha particular (4-3).

La grada, consciente de la importancia del duelo intentaba animar más que de costumbre en el arranque del mismo. Dylan Ennis, aplaudido por la grada en su presentación, dejaba su impronta inaugurando el casillero desde la larga distancia y Andrew Albicy tiraba de acrobacia para ayudar a Tobey en la carga anotadora de los amarillos en el arranque del primer asalto (8-7).

Cate mostraba su calidad con un canastón desde los cinco metros, pero Nico Brussino se apuntaba a la fiesta con un 3+1 que permitía al Granca mantener su ventaja en el luminoso en un buen arranque de los de Lakovic.

El Granca seguía mostrando su mejor versión y Sito Alonso, técnico del UCAM, solicitaba el primer tiempo muerto del partido a 3:41 para el final del primer asalto (16-11).

A pesar de todo el cuadro rojillo se mantenía en la lucha, sin excesivo brillo en los primeros compases, pero el suficiente como para no permitir un despegue excesivo de los claretianos. Cate y Radebaugh apretaban el marcador, Ziga Samar minimizaba el golpe, pero la última palabra la daba desde fuera del arco Michael Forrest para reducir la ventaja local a la más mínima impresión (19-18).

Aumento de la intensidad defensiva murciana

El UCAM endurecía su defensa y Forrest inauguraba el segundo acto para completar una remontada que Angola dejaba en un 20 iguales tras anotar uno de los dos tiros libres de la antideportiva que se señalaba a su favor.

Los de Sito Alonso comenzaban a meter la directa, con Forrest que comenzaba a ver el aro claretiano como una piscina desde fuera del arco y Howard Sant-Roos helaba a la grada con una espectacular entrada a canasta, que obligaba a Lakovic a detener el crono a 7:57 para el descanso (20-25).

Tobey daba una lección de pundonor bajo el aro murciano peleando por un rebote y la dupla Salvó-Labeyrie acercaban el marcador lo suficiente para que Brussino con cinco puntos consecutivos completase la remontada para llevar a Sito Alonso hasta el pedal del pánico (29-25) a 5:39 para el descanso.

El intercambio de golpes le servía al Granca para mantenerse por delante, además de tomar un balón de aire de manos de Albicy con un triple centrado del capitán.

El UCAM apretaba los dientes. Ennis volvía a aparecer desde fuera del perímetro, pero un angolazo anulaba el certero golpe del escolta canadiense en un emocionante final de la primera parte en el que Cacok con dos canastas debajo del aro lograban poner nervioso a Lakovic a 52.6 segundos para el descanso, que no dudaba en parar el crono (43-42).

Angola perdonaba desde fuera del arco y Dylan Ennis aprovechaba para completar la remontada pimentonera al descanso con una espectacular penetración hasta la cocina que colocaba el 43-44 en el electrónico.

El mejor cuarto del curso

El Granca daba un giro de tuerca en defensa que conseguía secar el ataque del UCAM durante algo más de tres minutos, aprovechando Nico Brussino e Isaiah Wong para recuperar el mando en plaza en el reinicio del juego, pero David Dejulius aparecía en escena para ejercer de desatascador con un triple que colocaba las tablas (47-47).

Las defensas se convertían en las protagonistas, sobre todo en el caso del Granca que conseguía maniatar a los murcianos que encajaban un parcial de 7-0 que obligaba a Sito Alonso a parar el tiempo a 3:19 para el final del tercer acto (54-47).

Un nuevo triple y dos tiros libres de Forrest maquillaban el mal cuarto anotador de un UCAM que se veía sorprendido por la eficiente y pegajosa defensa de los soldados de Jaka Lakovic, a lo que se sumaba el acierto en el partido de Nico Brussino, para llegar al asalto de la verdad con siete puntos de ventaja para los locales (59-52).

Cabeza y gloria

Las buenas sensaciones se mantenían en el reinicio del juego en el último cuarto, con un Granca intenso en defensa y en el que Mike Tobey decía la primera palabra con un mate que era jaleado por el Arena.

Forrest seguía demostrando ser el más lúcido de los pimentoneros en ataque, pero el cuadro claretiano encontraba en Pierre Pelos el contrapunto, con una canasta que mantenía a los locales cerca de la barrera psicológica de los diez puntos.

El Murcia perdía en el fragor de la batalla a Cacok y a Raieste que veían su quinta personal en el partido, lo que facilitaba las cosas a un Granca que seguía dominando el escenario en su mejor partido de la temporada.

Pelos estiraba la renta desde la línea de castigo y la sufridora marea amarilla volvía a divertirse con los suyos, entonando el clásico pío, pío, ante el desconcierto de un UCAM al que le estaban pagando con su propia moneda.

El propio Pierre Pelos celebraba su titularidad con un triple que ponía en órbita a los amarillos ante un conjunto, el murciano que seguía sin dar con la tecla y en el que un desesperado Dylan Ennis perdonaba sus dos lanzamientos desde la línea de castigo, en un claro síntoma de su frustración ante sus ex (68-59). Sito Alonso optaba por pararlo a falta de 4:07 para el final, en busca de soluciones.

El tirón de orejas del técnico madrileño surtía su efecto en forma de parcial de 0-5 con triple de Forrest y canasta de Dejulius que pasaban los nervios al banquillo claretiano que lo paraba a 3:19 con un 68-64 en el marcador.

La respuesta claretiana no se hacía esperar con un 6-0 nacido de las manos de un 2+1 de Tobey y un nuevo triple de Brussino que situaban a los amarillos de nuevo con una renta de 10 puntos y a Sito Alonso deteniendo el crono a falta de 2:16 (74-64).

El UCAM no entregaba la cuchara, pero el intercambio de golpes no le servía para poner en riesgo el sexto triunfo de los claretianos que se cerraba con un 77-72 tras cerrar el marcador Ennis desde la línea de castigo.