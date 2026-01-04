Jaka Lakovic, entrenador del CB Gran Canaria tras imponerse al UCAM: «El calendario parece hecho por ChatGPT»

El técnico del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, a pesar de su felicidad por la victoria de su equipo ante el equipo revelación de la Liga Endesa, el UCAM Murcia, no dudó en volver a lanzar un pequeño dardo cargado de ironía hacia la confección del calendario durante estas fechas navideñas, en las que no todos los equipos han tenido los mismos días de descanso y que podría haber afectado al bajón de rendimiento de los grancanarios en Burgos, tras su machada ante La Laguna Tenerife, con dos días de descanso entre un duelo y otro. En este sentido, el esloveno manifestó: «No sé quién lo ha elaborado o si está hecho por ChatGPT, pero somos el único equipo que hemos hecho dos partidos a domicilio en menos de 48 horas y, encima haciendo el viaje más largo posible, desde Tenerife a Burgos. Sí, perdimos ese partido nosotros, pero me gustaría saber también cómo se definió este calendario».

Como no podía ser de otra manera, el responsable del banquillo claretiano se mostró «contento» por la victoria ante un UCAM Murcia que no pudo celebrar su clasificación para la Copa del Rey de Valencia sobre el parqué claretiano, destacando en su intervención que «lo importante es que el equipo crea en su capacidad, pero con consistencia».

En cuanto a la exhibición defensiva de sus soldados durante el encuentro de ayer, reconoció que «el equipo ha hecho un enorme esfuerzo, que es lo que se necesitaba para ganar a un rival que va tercero de la liga, dando un nivel excepcional». «No ha sido un partido redondo pero sí la versión más intensa y dura de la temporada», matizó.

Una vez más, el técnico balcánico se mantuvo firme en su opinión de que «sigue habiendo opciones para la Copa del Rey». «No obstante sabemos que es muy difícil», aclaró, al tiempo que incidió en su mensaje durante la previa del duelo de ayer, manifestando que «en cualquier caso, seguimos focalizados en cada partido, encuentro a encuentro».

«Hemos tenido que hacer esfuerzos excepcionales en Tenerife y ante el Murcia y es clave en estos casos que, si no salen las cosas en ataque como queremos, lo importante es mostrar esa versión dura e intensa en defensa», agregó Lakovic.

La clave del tercer cuarto

Por su parte, para el técnico del UCAM, Sito Alonso, el Granca logró «maniatar en algunas situaciones a nuestros jugadores, han jugado al límite y a mí esas cosas, la verdad, es que me gustan y hay que felicitarles, porque lo han hecho muy, muy bien».

En su opinión, la clave de la victoria claretiana estuvo en «el tercer cuarto, porque el equipo no jugó en ataque con la contundencia que habitualmente lo hacemos y eso nos generó frustración y permitió que el rival consiguiera una ventaja de 5 o 7 puntos que nos hizo ir a remolque».