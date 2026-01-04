Jaka Lakovic no renuncia a la clasificación del CB Gran Canaria para la Copa, a pesar de que las matemáticas dicen lo contrario

Jaka Lakovic sigue manteniendo en sus declaraciones su convencimiento de que clasificarse para la Copa del Rey de Valencia es todavía posible, aunque reconoce que las opciones claretianas son «muy difíciles». El Dreamland Gran Canaria cierra la jornada 14 como noveno clasificado, tras su sorprendente victoria ante el UCAM Murcia, a un puesto del objetivo, pero a dos triunfos de distancia de sus dos rivales por la codiciada plaza copera, el Baskonia (séptimo) y el Unicaja (octavo). Las matemáticas prácticamente lo hacen imposible, al tener los amarillos perdido el average con sus dos rivales directos por las dos plazas que quedan.

A los malagueños les quedan tres partidos para completar la primera vuelta y cuentan con un colchón de dos triunfos sobre los claretianos. Tienen que visitar al Valencia, recibir al Covirán Granada y cerrar en casa ante el UCAM Murcia. De los tres aspirantes la escuadra dirigida por Ibon Navarro es el que tiene el calendario más complicado, pero cuentan con un average de +38 por un -22 de los claretianos.

Si es complicado que los grancanarios logren superar en la tabla a los andaluces al término de la primera vuelta, no lo es menos en el caso del Baskonia, a pesar de que los vitorianos tienen el calendario más cargado de los tres por culpa de su participación en la Euroliga. Pero también es cierto que está siendo el equipo más sólido, con cuatro triunfos en sus últimos cuatro compromisos ligueros.

A rastras con la fecha del partido aplazado ante el Baskonia

Al igual que el Granca, los vascos tienen que disputar cuatro partidos, el aplazado con los amarillos, que todavía no tiene fecha para disputarse ante la negativa de los norteños de cerrar la fecha del 13 de enero, que es la única que a priori encajaría en su calendario. La intención del club blaugrana pasa por esperar un pinchazo de los grancanarios que les deje fuera de la carrera por la Copa, lo que teóricamente no les obligaría a tener que jugar el partido antes del término de la primera vuelta porque ya no afectaría a la clasificación de los ocho pasajeros coperos.

El Baskonia visitará al Girona y recibirá al BAXI Manresa y al Joventut, además cuentan con el colchón de los dos triunfos a su favor, aunque el duelo directo con los claretianos podría reducirlo a uno en caso de victoria de los isleños, teniendo en cuenta que el equipo de Jaka Lakovic cuenta con la ventaja de tener un calendario menos cargado y de jugar como anfitrión. El average también beneficia a los vascos, con un +22, por un -22 de los grancanarios.

El Granca no depende de sí mismo, porque además de tener que ganar los cuatro partidos que le quedan, ante el propio Baskonia, tiene que visitar al Casademont Zaragoza y recibir consecutivamente al Hiopos Lleida de Oriol Paulí y John Shurna y al Valencia Basket de Pedro Martínez, Jean Montero y Matt Costello.