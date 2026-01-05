CB GRAN CANARIA
El CB Gran Canaria-Baskonia aplazado por la borrasca Emilia ya tiene posibles fechas oficiales
La ACB ha anunciado que el encuentro correspondiente a la décima jornada se disputará el domingo 8 de febrero en caso de tener incidencia en la Copa del Rey o bien durante la segunda vuelta: el martes 31 de marzo o el miércoles 22 de abril
El partido de la controversia por la borrasca Emilia ya tiene posibles fechas. El duelo que debía enfrentar al Dreamland Gran Canaria y al Baskonia el pasado 13 de diciembre, correspondiente a la décima jornada de la Liga Endesa 2025-26, ha sido recolocado en el calendario por el ente rector de la competición, aunque mediante un amplio abanico de fechas que dependerá de lo que esté en juego a nivel clasificatorio.
Por una parte, si el partido tiene incidencia en la clasificación para la Copa del Rey o afecta a la configuración de los cabezas de serie, el encuentro se disputará el domingo 8 de febrero a las 12.00 horas. En cambio, si el choque no tiene repercusión en el Torneo del KO, se jugaría el martes 31 de marzo a las 20.00 horas o el miércoles 22 de abril, también a las 20.00 horas.
Una decisión tomada por la saturación del calendario
La propia ACB ha explicado en un comunicado que, debido a la saturación del calendario, ha tomado la iniciativa de resolver el aplazamiento de este enfrentamiento mediante esta fórmula.
