El CB Gran Canaria-Baskonia aplazado por la borrasca Emilia ya tiene posibles fechas oficiales

El partido de la controversia por la borrasca Emilia ya tiene posibles fechas. El duelo que debía enfrentar al Dreamland Gran Canaria y al Baskonia el pasado 13 de diciembre, correspondiente a la décima jornada de la Liga Endesa 2025-26, ha sido recolocado en el calendario por el ente rector de la competición, aunque mediante un amplio abanico de fechas que dependerá de lo que esté en juego a nivel clasificatorio.

Por una parte, si el partido tiene incidencia en la clasificación para la Copa del Rey o afecta a la configuración de los cabezas de serie, el encuentro se disputará el domingo 8 de febrero a las 12.00 horas. En cambio, si el choque no tiene repercusión en el Torneo del KO, se jugaría el martes 31 de marzo a las 20.00 horas o el miércoles 22 de abril, también a las 20.00 horas.

Una decisión tomada por la saturación del calendario

La propia ACB ha explicado en un comunicado que, debido a la saturación del calendario, ha tomado la iniciativa de resolver el aplazamiento de este enfrentamiento mediante esta fórmula.