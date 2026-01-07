Salvó, jugador del CB Gran Canaria: "Estamos concienciados de que el partido con el Murcia nos marca el camino a seguir"

Miquel Salvó, uno de los capitanes del Dreamland Gran Canaria, ha sido la voz autorizada elegida por la entidad claretiana para ofrecer sus impresiones de cara al cruce del próximo sábado en Zaragoza, en el que el equipo amarillo buscará la victoria para intentar escalando posiciones hasta las plazas de privilegio de la tabla clasificatoria de la ACB.

El catalán reconoce que tras la inesperada victoria de los amarillos ante el UCAM en la última jornada se encuentran "concentrados y contentos porque después de una victoria se construye y se trabaja mejor". "Creo que estamos concienciados después de lo que pasó en Burgos de que debemos de construir a partir de lo que pasó en el último partido ante el Murcia y saber que ese es el camino".

El internacional español alertó de que jugar en Zaragoza "siempre es difícil, lo sabemos bien, pero todo dependerá de nosotros, porque ya hemos demostrado que cuando estamos todos concentrados y metidos, yendo todos hacia una misma dirección, somos muy peligrosos como se vio el otro día ganando a un Murcia que en esta liga estaba intratable", apunta.

El buen estado de forma de Yusta

En cuanto al buen momento de forma que atraviesa su compañero de selección, Santi Yusta, que se medirá a los amarillos vistiendo la elástica rojilla, Salvó manifestó que "estoy muy contento por él, está haciendo un gran año, como lo viene haciendo durante los últimos años, tanto en su equipo como en la selección, aunque obviamente me alegro más de que lo haga en la selección conmigo al lado". "Está demostrando que tiene un gran nivel y debemos de tenerlo controlado, al igual que a todos, aunque él cogerá seguramente más protagonista, pero detrás de él hay compañeros que lo buscan y el equipo es peligroso, más allá de la propia calidad individual de Santi, por eso debemos de conocerles bien a todos para ir allí y ganar", profundiza el alero catalán.

Con ganas de volver a competir en la Champions

Ante el periodo de espera para poder retomar la competición en la Basketball Champions League al no tener que jugar el play-in, el catalán reconoció que "tenemos ganas de empezar a rodar en la Champions para ver en que punto estamos, porque ya se trata de un grupo bastante fuerte, con Tenerife y nosotros poco más hay que decir en ese sentido, con ganas de volver a tener la doble competición, aunque este parón ha venido bien y más en Navidades, para cogerlo con más ganas, queremos hacer un buen papel y pasar este grupo que será más difícil que el anterior".