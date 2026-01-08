El CB Gran Canaria busca el equilibrio en su rotación en el puesto de 'cuatro'

Equilibrio para mejorar. El Dreamland Gran Canaria continúa buscando su particular milagro para asaltar los puestos que dan derecho a disputar la Copa del Rey de Valencia, en el mes de febrero, después de mostrar brotes verdes combinados con alguna desconexión latente en las últimas semanas. En ese camino, Jaka Lakovic ha trabajado para hacer encajar a todos sus jugadores dentro de una apuesta clara por su actual plantilla, en la que confía plenamente, tal y como ha expresado en varias ocasiones. En ese sentido, y centrando el foco en la posición de ala-pívot, resulta evidente que el rendimiento desigual de todas sus piezas durante estos primeros meses de competición ha condicionado las actuaciones de los claretianos. Ahora, cuando empiezan a llegar los momentos clave del curso, el técnico esloveno tendrá que terminar de acertar en esa conjugación de nombres para hallar la armonía que otorgue una mayor regularidad al rendimiento colectivo.

En primera instancia, hay que reseñar que Lakovic ha encontrado en Pierre Pelos a su comodín para todo. Durante este tiempo, el jugador francés ha tenido que aprender a desenvolverse como cinco dentro del sistema amarillo, pensando en el escenario que se va a encontrar el Granca en la Basketball Champions League, pero ese peaje le ha permitido ganarse un hueco en la rotación habitual como una opción real en la posición de pívot. Su trabajo es incuestionable y, además, está sumando una aportación ofensiva notable, con buen acierto en los últimos cuatro partidos, en los que promedia nueve puntos, con un 67% en tiros de dos y un 50% desde el triple. A partir de ahí, Pelos se ha adaptado a la situación y su capacidad para amoldarse a diferentes roles es oro molido para el preparador de Liubliana, que puede ampliar sus posibilidades en función del rival y del escenario que se encuentre durante los encuentros.

Labeyrie y un paso al frente necesario

En el lado contrario de la balanza se encuentra un Louis Labeyrie que, tras iniciar el curso con buenas sensaciones, se ha diluido ligeramente en los últimos compromisos. Sus cuatro puntos, con un 22% de acierto en los lanzamientos exteriores ante Granada, Tenerife, Burgos y UCAM Murcia, le han lastrado hasta el punto de ver reducidos sus minutos en pista. De hecho, frente al conjunto murciano fue el último de los cuatro interiores en saltar al parqué, un dato llamativo por el peso que siempre ha tenido dentro de la rotación. Si bien mantiene un aceptable rendimiento en los tiros de dos, no termina de ser constante, una circunstancia que se ha repetido en otros jugadores del equipo. Por ello, necesita dar un paso al frente para ganar protagonismo ofensivo, ya que los claretianos requieren más armas en esa faceta, sobre todo para repartir con mayor equilibrio las responsabilidades anotadoras.

El menos utilizado dentro de la rotación en la posición de cuatro está siendo Eric Vila. El ala-pívot catalán ha tenido mayor protagonismo en la Champions, una competición que obliga a los equipos a contar en el roster con cinco cupos nacionales, mientras que en la Liga Endesa su participación ha sido menor de lo que en ocasiones habría merecido. Solo ha saltado a pista en ocho de los trece encuentros disputados por el conjunto grancanario y no alcanza los diez minutos de media, una situación que limita sus opciones de encontrar la regularidad que todo jugador necesita. Quizá, en el apartado defensivo, sufre cuando le toca entrar en pista, un aspecto que condiciona su rol y le relega a un papel secundario dentro de los planes del técnico.

Ajustar para dar el salto

Con este panorama, la papeleta queda ahora en manos de Lakovic. El entrenador claretiano necesita más aportación de sus jugadores en esa posición y, en esa búsqueda de equilibrio, continúa tratando de dar con el ajuste adecuado. Para ello, resulta clave que Labeyrie recupere su mejor versión para aumentar su impacto en el juego, que el trabajo de Pelos se mantenga dentro de esa valiosa dualidad como cuatro y como cinco, y analizar cómo aprovechar mejor el perfil de Eric Vila. Todo ello se enmarca en un contexto en el que el Dreamland Gran Canaria persigue alcanzar un balance positivo de victorias, pensando más en la segunda vuelta por el billete para los Playoffs que en la propia Copa.

Dos de tres partidos en el Arena para cerrar la primera vuelta

En los próximos días, el conjunto amarillo deberá afrontar cuatro duelos para cerrar la primera vuelta, con el Gran Canaria Arena como escenario de jornadas decisivas. Este sábado, el equipo insular visita al Casademont Zaragoza, en lo que será su último compromiso como visitante antes de iniciar el segundo tramo del campeonato, ya que el resto de encuentros se disputarán en el recinto de Siete Palmas. El Hiopos Lleida, el sábado 17 de enero, y el Valencia Basket, el domingo 25 de enero, serán los encargados de poner a prueba el rendimiento del Granca como local justo antes del cierre definitivo del cupo de la Copa del Rey.

Mientras tanto, el duelo ante Baskonia, suspendido por la borrasca Emilia el pasado 13 de diciembre, se podrá disputar en tres fechas distintas después de la presión ejercida por el club vitoriano para no venir hasta la Isla el martes 13 de enero.