Jaka Lakovic. entrenador del CB Gran Canaria, no entiende el comunicado de la ACB con las fechas para recuperar el partido aplazado con el Baskonia

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, comenzó su alocución ante los medios en la previa del duelo con el Casademont Zaragoza del próximo sábado, ante un rival del que le separa tan solo una victoria en la clasificación, destacando que su equipo afronta este partido "con mucha ambición, concentración y después de una semana buena de recuperación y de trabajo, vamos a llegar bien mentalizados y preparados para afrontar este partido en Zaragoza".

Sobre las numerosas bajas en el plantel maño de cara al encuentro, el estratega esloveno aclaró que "hay muchas dudas sobre quien entra y quien sale, lo que se sabe seguro es que Dubljevic no estará, los otros jugadores están en duda y por lo tanto, no lo sabremos hasta el día mismo del partido, por lo que debemos de estar pensando en las alternativas que podrían proponer, pienso especialmente en Robinson y Fernández, también en la posición de cinco, para lo que tendremos que estar preparados, porque ya jugaron algunas posesiones en partidos previos de Robinson como cinco falso".

Pasar la página del tropiezo en Burgos

En cuanto a las palabras de Salvó sobre la importancia de que no se repita en Zaragoza lo que sucedió en Burgos tras el triunfo ante el Tenerife, respondió que "cada partido es una nueva historia y debemos focalizarnos en este partido, lo que pasó en Burgos lo hemos analizado y espero que lo hayamos aprendido y ahora hemos pasado esa página y preparamos este partido como lo que es, importante y único". "No miramos ni atrás ni a futuro, vamos partido a partido y posesión a posesión, tenemos que focalizarnos en ello", añadió.

Lakovic afirmó que los jugadores "tienen suficiente experiencia para mentalizarse para estos momentos, como lo han demostrado anteriormente, pienso que el equipo está bien más allá del tropiezo en Burgos, llevamos tres victorias en cuatro partidos contra rivales potentes y debemos de pensar en positivos, pero con mucha atención y tensión competitiva en cada partido, porque nunca es fácil viajar y jugar en este tipo de campos". "Sabemos que hay dificultades y cuentas para estar en la Copa, no es que no miremos la clasificación, sabemos que la situación es extrema y muy difícil, porque el Baskonia se encuentra a dos partidos y en una buena forma de juego y están consiguiendo resultados muy positivos, pero no jugamos el partido en Zaragoza o el anterior ante el UCAM sólo para la Copa del Rey, sino que jugamos una temporada en la que hay más cosas en juego, nadie va a parar de jugar la temporada en febrero independientemente de que nos clasifiquemos o no".

Los peligros del Zaragoza

De los peligros del Zaragoza, destacó que "Santi Yusta está jugando una temporada excelente y es un factor importante para ellos, pero no sólo él, es uno de los tres pilares de su juego ofensivo junto a Trae Bell-Haynes y Devin Robinson, los tres tienen un gran protagonismo en su juego, por eso debemos de estar concentrados para poder defenderles bien y limitarles".

El estratega balcánico hizo referencia a las claves para ganar en Zaragoza, reincidiendo en su discurso habitual y recordó que "el Zaragoza quiere jugar con un ritmo muy alto y su eficiencia en este tipo de juego de transiciones y contraataques es muy alto, por eso una de las claves serán nuestra defensa y proteger nuestro rebote para no concederles puntos de segunda oportunidad donde en los últimos dos partidos sufrimos algún problema en este concepto". "Debemos además, vigilar a los tres jugadores con más implicación en ataque", añadió.

El despropósito del comunicado de la ACB

Respecto al despropósito del comunicado de la ACB con las fechas para disputar el partido aplazado ante el Baskonia, el esloveno manifestó su desconcierto: "Hemos recibido el comunicado de la ACB y cuanto más lo lees menos claro es, para encontrar una fecha la ACB ha involucrado a varios partidos y equipos de la liga, cuando había una fecha disponible en la que no era necesario hacer esto, como era la del 13 de enero, pero no sé las razones por las que no se juega en esta fecha. Por ejemplo, el valencia juega el 12 de enero, donde no se implica a ningún equipo más y sin embargo nosotros, por razones ajenas no jugamos el 13 de enero. Son cambios que se hacen y que perjudican a muchos más equipos y a la clasificación".

En cuanto a los posibles culpables en el agravio comparativo existente con respecto al partido aplazado entre el Valencia, que al igual que el Baskonia es un equipo de Euroliga, ante el Zaragoza, Lakovic respondió que "pocas respuestas puedo ofrecer, creo que los responsables de la competición deberían de explicarlo bien, porque como he dicho, la fecha disponible en la que no se implicaban a otros clubes era el 13 de enero, donde los dos equipos podían jugar con un calendario más apretado para todos, pero en el que se veían afectados sólo los equipos implicados".

La importancia de Albicy y la fecha de regreso de Alocén

El entrenador del Granca rompió una lanza en favor de su capitán, Andrew Albicy, del que afirmó que "siempre tiene mucha importancia, tiene una calidad que pocos jugadores tienen, que son capaces de cambiar y definir los partidos desde la defensa, es una cualidad raramente vista en los jugadores hoy en día y cuando está bien es un faro que nos guía por el camino correcto desde atrás". "Tenemos dos jugadores en el puesto de base que son muy fuertes, siempre nos ponen en un nivel defensivo alto y el resto tienen que seguirles en este nivel defensivo".

Lakovic habló también de la evolución de Carlos Alocén de su lesión, del que dijo que "está evolucionando bien, participando incluso en los entrenamientos y veremos cuando será el momento para ponerlo en pista en competición". "Estamos observando como reacciona su cuerpo a todas las cargas en los entrenamientos y va muy bien, por lo que somos muy optimistas con su progresión, por lo que la fecha de su vuelta está más cerca y me alegro mucho por él, porque se le ve muy positivo y con muchas ganas", concluyó.