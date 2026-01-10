El CB Gran Canaria sigue sin aprender la lección y cae ante un Zaragoza en cuadro

El Dreamland Gran Canaria vuelve a las andadas. Tras un partidazo ante el UCAM vuelve a dar una mala versión ante un rival, el Casademont Zaragoza, que se presentaba en cuadro ante los claretianos con una rotación de nueve jugadores, que le ha bastado para sacar los colores a los amarillos, que se desplomaban en el tercer acto y aunque mejoraron sus prestaciones en el último asalto, llegando a reducir la diferencia hasta los cinco puntos, no les dio para evitar su octava derrota del curso (95-84).

Lamentable la actuación individual de Nico Brussino ante sus ex, con un solo triple convertido en todo el partido como única aportación anotadora del argentino. Tampoco escapan de la quema jugadores como Isaiah Wong, en una de sus peores actuaciones de la temporada con tan solo cuatro puntos o un Mike Tobey, cuya aportación fue nula, con dos puntos en los 10 minutos que permaneció en pista.

Braian Angola, con un 17 de valoración, 17 puntos, cuatro rebotes y una asistencia, fue con diferencia el mejor de un equipo irregular, que sigue empeñado en complicarse la vida, no ya de cara a una Copa del Rey que ya dejó hace tiempo claro que no la iba a disputar, sino de cara a un futuro Playoff que puede complicarse demasiado si no da un cambio radical a su juego.

Jaka Lakovic daba la sorpresa en la convocatoria con la inclusión de Carlos Alocén, dejando fuera de la rotación a Lucas Maniema, en un movimiento del técnico esloveno que no dejaba de ser un guiño hacia el maño para que vaya entrando en dinámica tras su larga lesión y volver ante un Casademont Zaragoza en el que se formó como estrella del baloncesto. Aunque lógicamente el maño no llegó a pisar la pista durante todo el encuentro.

Wong y Kuath daban la primera ventaja para los grancanarios en el partido, mientras en el cuadro rojillo Robinson y Yusta daban una primera muestra de su calidad, acercando posturas para que DJ Stephens devolviese las tablas al marcador con un mate que ponía en duda sus presuntos problemas físicos (6-6).

El partido se estancaba en la anotación mediado el primer asalto, tras el fulgurante arranque de aragoneses y grancanarios. Los tiros libres se convertían en el único foco anotador a ambos lados de la cancha, aunque con concesiones en forma de errores por parte de ambos conjuntos.

El intercambio de golpes con Angola y Tobey como protagonistas en el Granca y Soriano y Joaquín Rodríguez en el Zaragoza, le daba la ventaja a los maños (18-14).

En el momento más delicado para los amarillos inauguraba el casillero de triples Labeyrie desde la esquina y cerraba el galo el primer asalto con un canastón para adjudicarse la primera batalla con un 18-19 en el marcador.

Intercambio de triples

El segundo acto arrancaba con el Zaragoza anotando sus dos primeros triples en el partido, nacidos de las manos de Spissu, obligando a Jaka Lakovic, técnico claretiano, a tener que congelar el partido a 8:38 para el descanso (24-19).

El Zaragoza apretaba en defensa y Robinson respondía a la primera canasta de Salvó con otro mate brutal que era jaleado por la hinchada rojilla.

El Granca sumaba su segundo triple en el partido de manos de Salvó, pero los maños respondían con otro de un motivado DJ Stephens. Un angolazo y una bandeja del colombiano reducía la renta local a un solo punto, obligando al técnico local, Jesús Ramírez a tener que parar el duelo a 5:16 para el descanso (33-32).

El encuentro entraba en una fase de ida y vuelta que favorecía el espectáculo, pero en el que ninguno de los dos contendientes tenían el control del juego y del marcador.

Los claretianos sacaban un buen resultado con la dupla interior Pelos-Labeyrie, logrando abrir una pequeña brecha de tres puntos en la recta final de la primera parte (33-36).

El Zaragoza volvía a la carga y encontraba en un triple esquinado de Miguel González el camino para recuperar la ventaja, que consolidaba Bell-Haynes con una penetración sin llamar hasta la cocina. Wong y Robinson intercambiaban golpes, antes de que Vila desde fuera del arco colocase unas tablas que rompía de nuevo Bell-Haynes para llegar al ecuador con ventaja mínima para los maños (43-41).

Despegue maño

El acierto en el triple en el reinicio del juego por parte del Casademont Zaragoza despertaba las alarmas en el banquillo claretiano, que tenía que detener el partido a 6:19 en el descanso al verse con un -10 en el luminoso (56-46), gracias a la dupla Miguel González - Joaquín Rodríguez, que provocaban un tsunami en la defensa claretiana.

El conjunto maño metía una marcha más pasando por encima de un Granca que volvía a dar su peor cara, mientras Robinson y Joaquín Rodríguez causaban estragos en el marcador, llevando a Lakovic hasta el pedal del pánico a 4:15 para el final del tercer acto (62-48).

Dos canastas consecutivas de Pierre Pelos eran tomadas como aviso por el técnico local, que para cortar el intento de reacción de los amarillos congelaba el reloj a 3:03 para el final del tercer set (64-52).

Con la flecha para abajo llegaba el Granca al asalto final tras cerrar la tercera manga Ziga Samar colocando un 70-57 en el marcador que ponía el triunfo muy cuesta arriba para los soldados de Lakovic.

Un quiero y no puedo

Pelos y Albicy con un 0-5 en el reinicio metían en la lucha por el partido al Granca. Pero, Yusta y Jaime Rodríguez repondía por parte de los maños, en un ida y vuelta en el que todo podía pasar.

Un triple con suspense de Brussino mantenía las opciones de victoria de los amarillos y Albicy desde la línea de castigo recortaba la diferencia hasta los cinco puntos (74-69).

Lakovic mantenía en pista a Albicy y Samar juntos apostando por la defensa para maniatar al Zaragoza, que veía la luz con un 2+1 de Yusta y un triple de Spissu, que sumado a una canasta de Soriano, obligaba a Lakovic a detener el juego a 4:36 para el final tras el nuevo despegue de los rojillos (82-71).

Santi Yusta daba la puntilla a los amarillos con cuatro nuevos puntos. Kuath y Samar recortaban diferencias, pero Bell-Haynes sofocaba la rebelión con un nuevo canastón que dejaba herido de muerte al cuadro claretiano.

Kur Kuath colocaba el tapón del partido en la recta final del encuentro, además de minimizar con un mate la aportación anotadora de Bell-Haynes, mientras Pierre Pelos intentaba maquillar el resultado final, pero era Robinson con un mate descomunal a una mano que sellaba la derrota de los claretianos por un 95-84 que dejaba más tocado si cabe su average, además de superar a los amarillos en la tabla.