Jaka Lakovic y Willy Villar, señalados por la mala temporada del CB Gran Canaria

La temporada que está firmando hasta ahora el Dreamland Gran Canaria no convence ni a sus seguidores más acérrimos. Más allá de que su juego no enamora, salvo en contadas ocasiones, preocupa la falta de compromiso de unos jugadores que parece que juegan cuando quieren. En la sala de prensa del Pabellón Príncipe Felipe, tras la derrota, ni el propio técnico Jaka Lakovic era capaz de explicar la escasa actitud defensiva de sus hombres frente a un Casademont Zaragoza que llegaba en cuadro a la cita. Y más después de la intensidad de la que habían hecho gala sus hombres en casa ante el potente UCAM Murcia. Se repetía lo ocurrido en las dos jornadas anteriores a esos choques, cuando tras acabar con el gafe de los claretianos en los derbis regalaban el triunfo ante un Burgos hundido en la tabla.

Se buscan culpables de un descalabro que amenaza con dejar a los amarillos fuera del Playoff por el título después de decir adiós al primer objetivo del curso, clasificarse para la Copa del Rey de Valencia casi a principios de diciembre, aunque desde el club no la daban por perdida.

Primeras voces críticas

Las primeras voces críticas sobre la gestión del entrenador Jaka Lakovic ya han comenzado a sonar, y con un volumen cada vez más alto. Aunque parezca injusto cargar las tintas sobre el esloveno por la que hasta ahora es su peor campaña de las cuatro que lleva en la Isla, lo cierto es que en el duelo ante el Zaragoza del sábado se le vio por momentos desbordado y superado por el planteamiento táctico del preparador rival, Jesús Ramírez, quien supo contrarrestar a base de pizarra la endeblez de su juego interior por la falta de efectivos en esa posición vital. Los enganchones del balcánico en los tiempos muertos con Mike Tobey e incluso con Andrew Albicy, como se pudo apreciar a través de las cámaras de Dazn, evidenciaban además la frustración de un entrenador que no dudó una vez más en señalar a sus jugadores, aunque sin dar nombres propios, en la sala de prensa, dejando claro que la derrota no se debía a la estrategia sino a la falta de intensidad defensiva de sus hombres, sobre todo a la hora de cerrar el rebote.

Lakovic no le encontraba explicación a esa falta de intensidad y de motivación de los jugadores del Granca en la mayoría de los partidos. ¿A qué se debe? ¿No es el entrenador el responsable de lograr enchufar a sus hombres y de evitar su relajación haciéndoles entender la importancia de cada encuentro, sea el rival que sea?

Falta de autocrítica

Quitar hierro públicamente a la no clasificación para la Copa del Rey de los amarillos, siendo uno de los ocho presupuestos más altos de la ACB, supone un error. Esto ha podido influir en el propio vestuario a la hora de entender la verdadera importancia de quedarse fuera del torneo del KO. Jugadores como Andrew Albicy y Mike Tobey no dudaron en catalogar como fracaso no estar en la cita copera de Valencia.

Pero no todo es culpa de un Jaka Lakovic que se ha encontrado con una plantilla que no cubre sus necesidades para jugar a lo que que quería jugar. En verano apostaban por un baloncesto moderno, rápido y divertido. Todo lo contrario a lo que se está viendo esta temporada. Willy Villar, el director deportivo, no ha estado acertado en esta ocasión en la confección de la plantilla y el club se encuentra en una situación complicada, sin fondos para acudir al mercado para reforzarse, porque eso implicaría tener que cortar jugadores –especialmente en la posición de cuatro, donde Pelos está siendo el más regular, Labeyrie parece que juega solo cuando le apetece y Eric Vila no termina de convencer a su entrenador–. Además, Alocén es una incógnita tras su larga lesión y el exerimento de Kuath no termina de dar resultado.