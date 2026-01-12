Shurna, el regreso de 'Padre John' al Arena para enfrentarse con el Hiopos Lleida a su CB Gran Canaria

La afición del Dreamland Gran Canaria tiene una cita ineludible este sábado en el Arena (19.00 horas). Regresa uno de sus hijos predilectos, John Shurna, tras su controvertida salida del equipo el pasado verano y lo hará con otra camiseta, la del Hiopos Lleida, junto a otro ilustre exclaretiano como Oriol Paulí.

A sus 35 años, el de Glen Ellyn (Illinois), estaba dispuesto a renovar a la baja para jugar la que hubiera sido su séptima campaña de amarillo, sin embargo, sus problemas físicos durante las últimas temporadas llevaron a Willy Villar a tener que tomar la difícil decisión de no renovar al jugador, que sufrió un duro golpe anímico, tanto para él como para su familia, que se vio obligada a cambiar de aires en contra de su deseo. Una carta abierta a los aficionados le sirvió entonces como triste despedida de la marea amarilla.

La reacción de gran parte de la afición dejó clara la impronta dejada por un jugador irrepetible, con ese tiro de tres característico y que es su patente de corso. Más allá de ser uno de los ilustres campeones de la Eurocup, siendo además el MVP de la final y uno de los mejores triplistas de la historia claretiana, su carácter afable le valió el apelativo cariñoso de PadreJohn y su voz, era junto a la de su amigo Andrew Albicy, una de las más autorizadas en el vestuario claretiano. Su marcha dejaba un profundo vacío, sobre todo en los intangibles, aunque las estadísticas y sus problemas físicos durante las dos últimas campañas justificaban la decisión de Villar de cambiar de cuatro.

La apuesta por Louis Labeyrie

Con la primera vuelta quemando sus últimos cartuchos, si la decisión de la dirección deportiva fue o no acertada, lo cierto es que arroja algunas dudas.

En el aspecto personal, el equipo ha perdido a un jugador que conectaba como pocos con la afición. En su lugar, el galo, arroja ese aire de pasotismo y de vacilón que muchas veces lo traslada a la cancha, que en principio no despierta una química como la que conseguía el espigado 14 cada vez que saltaba a la cancha y toda la afición esperaba que se levantase para colocar uno de sus triples mágicos.

En lo deportivo, lo cierto es que los problemas físicos lastraron el arranque de Shurna con su nuevo equipo, el Lleida y se perdió dos de los 15 partidos disputados por los ilerdenses, aunque con 19 minutos de promedio en pista, es el cuarto jugador más utilizado por su técnico, Gerard Encuentra, aportando una valoración media de 6.9, con 6.1 puntos y 3.3 rebotes de promedio por partido.

En el caso de Labeyrie, ha jugado los 14 partidos disputados por los claretianos en lo que va de ACB, siendo con 20:34 minutos, el quinto jugador más utilizado por Jaka Lakovic, promediando 7.4 créditos de valoración, 6.9 puntos y 3.1 rebotes; unos guarismos similares a los que presenta el bueno de John en su nuevo equipo.

1.1 triples por partido con un porcentaje de acierto del 50% es lo que promedia el galo en el Granca, mientras que el estadounidense con pasaporte lituano, promedia también 1.1 triples por partido, aunque con un porcentaje de acierto más bajo, del 33.3%.

En cuanto a la diferencia de edad y el posible rejuvenecimiento de la plantilla con el cambio, lo cierto es que tampoco ha ganado tanto el Granca con el cambio de los 35 años de Shurna por los 33 de Labeyrie.

Con todo, objetivamente el cambio de cuatro no parece haber mejorado demasiado el rendimiento de la plantilla, mientras que en los intangibles la pérdida ha sido grande, al menos en cuanto a esa conexión con la grada que en ocasiones marca la diferencia entre el éxito y el fracaso.