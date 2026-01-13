El CB Gran Canaria echa de menos la mejor versión de Albicy para salir de su crisis deportiva

Llamada de auxilio. El Dreamland Gran Canaria y Jaka Lakovic necesitan recuperar la mejor versión de su capitán. Andrew Albicy no es la única causa de la crisis deportiva que atraviesa en estos momentos la nave claretiana, pero sí que es una de las causas que explican la irregularidad del equipo en una temporada en la que ya tiene más de pie y medio fuera de la Copa del Rey, un objetivo que no conseguirlo el propio base francés lo catalogó como fracaso al considerarlo un objetivo mínimo para ellos.

El Granca echa de menos la mejor versión de su capitán, tanto dentro como fuera de la pista. En la cancha el francés está presentando sus peores números en sus seis campañas de amarillo, promediando un pobre 6.2 de valoración, 5.4 puntos, 0.9 rebotes 3.9 asistencias por partido.

Pero más allá de las frías estadísticas, porque el 6 nunca ha sido un consumado anotador, siempre ha destacado por ese espíritu de sacrificio y ese ADN como defensor que le ha granjeado la fama a lo largo de su carrera de ser un perro de presa que ningún rival deseaba tenerlo enfrente en la cancha. Precisamente, esa intensidad y agresividad en defensa es la que se está echando en falta en esta temporada, hasta el punto de que ya no es el base más fiable de los claretianos, aunque los galones le mantengan en la cancha más minutos de los que probablemente le corresponden por su rendimiento y como titular indiscutible, aunque ya es conocido que Jaka Lakovic le resta importancia a la condición de titular o de suplente.

Enganchón en Zaragoza

En el desastre de Zaragoza, en la última jornada, las cámaras de Dazn capturaron un enganchón importante entre el galo y el técnico esloveno que evidencian que no está satisfecho con la aportación de uno de sus pretorianos intocables. Lo cierto es que en los calentamientos previos y en el día a día se echa en falta ese carácter de líder que siempre le acompañaba y que corresponde a esa herencia de los antiguos capitanes, que pasó de generación en generación y que guiaba a sus compañeros para hacerles entender que por encima de las individualidades estaba el grupo, el equipo, porque sólo así se conseguía vencer a rivales teóricamente más fuertes.

Andrew Albicy ha sido y es un jugador clave para el juego de los amarillos, pero sobre todo para ejercer de faro en un vestuario que esta temporada está desnortado y en el que tampoco sería injusto cargar con toda la culpa a Jaka Lakovic, aunque el esloveno también debe de saber que los galones está bien respetarlos, pero que hay que ganárselos en la cancha, con actitud, trabajo, sacrificio y ejemplo.

El crecimiento de Samar

En ese bajón de rendimiento de un Albicy que tras renunciar a la selección francesa, a sus 35 años, sólo debe de centrarse en el Granca, ha surgido con fuerza la figura de Ziga Samar. Un currante que ha demostrado que con la confianza de su técnico es capaz de defender como nadie, como se vio en el último derbi canario en La Laguna, en la primera y única victoria de los grancanarios allí, en partido oficial en la era Jaka Lakovic.

Los números del director de orquesta esloveno han ido creciendo, promediando 6.3 puntos, 2.3 rebotes y 1.9 asistencias, a pesar de promediar en pista cerca de 10 minutos menos que su compañero.

Pero no sólo está creciendo en números, sino también en actitud, trabajo y energía, que en ocasiones ha contagiado a sus compañeros en los peores momentos de los partidos. Independientemente de que los puntos y los pases lleguen a su destino, no deja de intentarlo y esa voluntad de superarse día a día hoy por hoy le convierten por derecho propio en el base más fiable de la entidad claretiana.

Quizás no le vendría mal a Albicy un pequeño toque de atención en forma de pérdida de minutos e incluso de alguna que otra titularidad, para picar en el amor propio a un jugador que ha sido diferencial hasta esta temporada y que desde luego que puede volver a ser el capitán al que estaba acostumbrada la marea amarilla.

El retorno de Carlos Alocén a las convocatorias añade una nueva variable a tener en cuenta, por la necesidad de darle minutos para que vaya cogiendo sensaciones y ritmo de competición tras un año fuera de las pistas, sobre todo porque la competición no espera y el Granca no está en condiciones de regalar nada, ni en la competición doméstica ni en la Basketball Champions League, que puede convertirse en el clavo ardiendo para salvar la temporada, aunque la política de cupos les pasará factura en el juego interior, al tener que hacer un descarte.

Brussino y sus claroscuros

Capítulo aparte en el Granca merece Nico Brussino. El alero argentino, a pesar de ser el mejor valorado del equipo (11.6), maquilla sus guarismos en los partidos que le son propicios, pero ha vuelto a borrarse en los partidos en los que no encuentra la inspiración, pero no sólo en el apartado anotador, que sería perdonable, sino en cuanto a su aportación en defensa y en el rebote, lo que también ha repercutido negativamente este curso en el equipo en numerosos choques.