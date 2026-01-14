John Shurna habla sobre su salida del CB Gran Canaria: «El negocio forma parte de ser jugador de baloncesto»

¿Echa de menos Gran Canaria?

Absolutamente. Gran Canaria tiene un lugar especial en mi corazón. Viví seis años increíbles; llegué allí solo, con mi esposa; me presentaron en una piscina con peces y tiburones; vivimos el año del covid... En definitiva, crecimos como familia, porque tuve dos hijos estando en la Isla. Hemos construido relaciones muy bonitas, no solo con la gente del equipo, sino también con el resto de grancanarios. Todo el mundo siempre fue amable conmigo, ya fuera caminando por Las Canteras, en el colegio de mis hijos o en una cafetería. Por supuesto, mi trabajo era ser jugador de baloncesto, pero considero que disfrutamos de verdad de la vida en Gran Canaria. Cuando nos tuvimos que ir fue complicado y triste para nosotros, aunque entendemos que esto forma parte de la vida.

El cariño de la gente siempre lo ha tenido, ¿lo siente así?

Sin duda. Desde que llegué intenté representar a la Isla y al club de la mejor forma posible. Siempre he querido ser agradecido con los aficionados y creo que hemos construido una gran relación con ellos como grupo, aunque también con algunas personas en concreto; siempre que podía me paraba a hablar con ellos, antes y después de los partidos, porque son geniales. Estoy muy agradecido por el apoyo que me dieron todos estos años. La gente trabaja muy duro y que decidan gastar su dinero para vernos jugar es algo que hay que valorar. Por eso, solo puedo dar las gracias ante eso. Me he esforzado al máximo para representar siempre al Granca lo mejor que pude.

¿Está nervioso por el regreso a la Isla?

Más que nervioso, estoy muy emocionado por volver. Obviamente, sé que va a ser un día de muchas emociones porque me voy a reencontrar con muchos compañeros, con gente del cuerpo técnico y con los aficionados, por supuesto. Lo que espero es que sea un momento feliz; Gran Canaria ha sido un lugar al que he podido llamar hogar durante seis años y tengo muchísimos recuerdos, así como relaciones muy especiales. Sé que no va a ser fácil vivirlo y no emocionarme, pero tengo muchas ganas de que llegue el sábado.

¿Ha recibido muchos mensajes de excompañeros estos días?

(Risas) Sí, la verdad es que sí. He podido hablar con Albicy, Brussino, Salvó, Pelos, Tobey... Creo que es lo más bonito de poder volver. Cuando juegas en un lugar como Gran Canaria, donde además tuvimos muchos éxitos como equipo, construyes unas relaciones muy fuertes que van más allá del propio baloncesto. Todos esos largos viajes que hicimos juntos nos unieron como grupo. Me siento muy agradecido de haber podido compartir vestuario con jugadores tan talentosos, pero también con personas excelentes, y eso se demuestra cuando ves que, una vez ya no estás allí, sigues manteniendo relación con todo el mundo.

¿Cómo espera el momento de su recibimiento? ¿Lo ha pensado?

Siendo sincero, hablé con Albert Oliver para pedirle consejo sobre cómo puedo manejar mis sentimientos el sábado, ya que él ha vivido una situación muy similar. Estoy seguro de que voy a tener muchas emociones diferentes cuando llegue ese momento, pero no estoy muy seguro.

¿Cómo recuerda su salida del club?

El negocio forma parte de ser jugador de baloncesto. El club tiene que tomar una serie de decisiones que considera que son las idóneas y ahora cuenta con un equipo muy talentoso. Todo esto es parte de lo que conlleva ser un deportista profesional. No tengo mucho más que decir. Esto es así.

¿Cómo se lo comunican?

Me lo comunican cuando ya estaba de vuelta en Chicago.

Jaka Lakovic dijo que quería que se quedase, ¿le llamó una vez se oficializó su marcha?

Sí, hablé con Jaka unos días después de que me comunicaran la decisión que habían tomado.

¿Cree que se fue justo con usted por todo lo que le había dado a la entidad? Se jugó la espalda en la final de la Eurocup...

Como le dije antes, el club tiene que tomar decisiones y es parte de los negocios, especialmente en el deporte. Siempre deben tomar las decisiones que consideran que son las mejores para el equipo. Evidentemente, fue una despedida difícil para mí, pero mi tiempo en la Isla fue increíble; hay decisiones que se tienen que tomar y, una vez se toman, seguir adelante.

¿Por qué no se despidió con una rueda de prensa?

Lo cierto es que estaba en Chicago y no sabíamos si volveríamos a la Isla. Sentí que despedirme a través de una carta en los periódicos era auténtico viniendo de alguien como yo. Creí que todas las personas podrían leerla y ver las sensaciones que tenía. Me pareció lo más genuino.

Centrándonos ahora en Lleida, ¿qué le sedujo del proyecto de Gerard Encuentra?

Hablé con Oriol Paulí y me habló muy bien sobre el club, sobre los aficionados... Hablamos de muchas cosas y me resultó muy útil a la hora de tomar la decisión de firmar con Lleida y continuar mi carrera en España.

Lleida es uno de los equipos más divertidos de la ACB, ¿usted también lo cree?

(Risas) Posiblemente. A ver, yo creo que todos los equipos son divertidos de ver, aunque siempre hay maneras y estilos diferentes. Cada equipo tiene una serie de cualidades, pero somos un grupo como todos los demás. Hemos tenido altibajos durante la temporada. Está claro que queremos ser más consistentes en nuestro juego, ser más completos... Creo que durante estos meses hemos perdido partidos en los que hemos jugado muy bien durante 30 minutos, pero en una competición como la ACB si no juegas al máximo todo el encuentro te castigan.

Tuvo unos problemas físicos a principios de campaña que ya dejó atrás, ¿está ahora en su mejor momento del curso?

Estoy haciendo todo lo posible para ayudar al equipo a ganar. No sé si quiero admitirlo o no, pero después de haber estado en el mismo lugar durante seis años y jugando con los mismos chicos hay que pasar por un periodo de ajuste. Trato de dar mi máximo esfuerzo para sumar mi granito de arena y que el equipo pueda ganar. Espero que podamos seguir mejorando y en los próximos partidos vayamos a más.

Después de una racha negativa, el equipo levantó el vuelo, ¿qué ha mejorado este Lleida para lograrlo?

Todas las temporadas son largas, habrá pruebas y dudas, pero creo que tenemos que estar unidos y continuar esforzándonos, estando técnicamente en el lugar correcto y siguiendo el plan de partido. Sin embargo, creo que estamos creciendo y de ahí las últimas victorias, aunque cada partido en esta liga es difícil. En el momento puedes estar contento de haber ganado, pero no puedes volver y pensar que eres mejor de lo que eres; tienes que volver y prepararte para el próximo reto. Tienes que tener siempre ese mismo esfuerzo y mentalidad.

¿Llega el partido de Gran Canaria en buen momento para ustedes?

Es difícil decirlo; como le comenté, cada partido en la ACB es muy difícil. Puede hacerme esta pregunta todas las semanas y le diría que es un choque muy complicado. Especialmente este, ante Gran Canaria, que cuenta con muchos jugadores muy talentosos, y en su casa. Para nosotros va a ser un encuentro duro.

¿Cómo ha visto al Granca este año? ¿Lo ha seguido mucho?

Creo que en la Basketball Champions League lo han hecho muy bien. No han perdido y ahora juegan en la siguiente fase, en un grupo en el que está Tenerife, que es un gran equipo al que le han ganado recientemente, así que eso les deja en una buena posición. En la ACB, pues es cierto que tienen muchos jugadores nuevos, pero estoy seguro de que van a seguir mejorando. Están a tres victorias del sexto puesto y la temporada es muy larga. Pienso que tienen un montón de excelentes veteranos en ese vestuario que saben lo que cuesta ganar y no tengo dudas de que harán una buena campaña este año. Por otro lado, sí que sigo al equipo porque quiero que tengan éxito; en ese vestuario hay jugadores con los que tengo una relación increíble y quiero que lo hagan bien.