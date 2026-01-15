Brussino, alero del CB Gran Canaria: "El partid del UCAM es el tenemos que mirar"

Después del descalabro del pasado sábado en la pista del Casademont Zaragoza, el Dreamland Gran Canaria salta este sábado al Arena rodeado de incógnitas, fruto de sus vaivenes en la Liga Endesa que por el momento le ha costado quedarse fuera de la Copa del Rey de Valencia. Nico Brussino, uno de los pesos pesados del vestuario claretiano y que en el duelo en el Príncipe Felipe firmaba unos paupérrimos registros personales, lo tiene claro. Para voltear la situación en el choque que le enfrenta al Hiopos Lleida de John Shurna y Oriol Paulí (19.00 horas, Dazn), el alero argentino pone como espejo el encuentro que le ganaron a un enrachado UCAM Murcia en la última aparición de los amarillos en el recinto de Siete Palmas: "Ese es el camino, al que tenemos que mirar y seguirlo".

"Pienso que la intensidad, el compromiso de la gente, de nosotros, de todos, fue fundamental y, bueno, creo que hicimos un gran partido. Si queremos seguir compitiendo en esta liga tenemos que jugar como ese día, pero bueno, a veces se hace difícil. A veces tratamos de hacerlo, pero no se da. Pero ese es el camino a seguir", señalaba el de Cañada de Gómez.

Brussino prevé ante el cuadro ilerdense un enfrentamiento de mucha garra: "Creo que ellos juegan los 40 minutos intensos, uno contra uno. Se trata de un equipo de muchas transiciones, así que tenemos que estar enfocados en la defensa, estar concentrados en nuestro objetivo que es defender los 40 minutos intensos. También en la ofensiva tenemos que aprovechar los espacios que ellos nos dejan. Creo que si hacemos bien las cosas, nos podemos llevar el juego".

El de este sábado, para la plantilla y la afición del Granca, va a ser un día especial. Con el Hiopos Lleida regresa a la Isla un hombre muy querido que salía el pasado verano de la entidad claretiana después de seis temporadas vistiendo la amarilla. Nos referimos a Shurna, conocido cariñosamente por 'Padre John' entre la hinchada local, que a buen seguro le brindará el recibimiento que se merece después de que su marcha sorprendiera a muchos.

"Todo lo que se le haga a John es poco. Creo que se merece mucho, es un gran tipo, un gran jugador dentro y fuera de la cancha. He jugado muchos años con él y bueno, creo que me llevo a un amigo. Es una persona, como te digo, excelente, siempre está en los detalles, preguntándote cómo está esto y lo otro, por la familia, etc. Es un jugador que quieres que esté contigo en el vestuario y en la cancha, así que se merece esta ovación y mucho más", apuntaba el alero argentino del Dreamland.

También se refería al regreso de Carlos Alocén, que se lesionaba gravemente en enero de 2025 y entró en el 'roster' en Zaragoza, aunque no tuvo minutos: "Tener a Carlos de vuelta es algo bonito, se lo merece después de todo el esfuerzo que hizo durante todo este año. Ojalá pueda tener sus minutos para que vuelva a sentir sensaciones, pero el equipo está muy contento por él. También lo necesitamos, creo que es un jugador que nos puede dar mucho".