Jaka Lakovic, entrenador del CB Gran Canaria, valora el retorno de Shurna al Arena: "Nos visita un campeón"

Jaka Lakovic, entrenador del Dreamland Gran Canaria, adelantaba en su alocución ante los medios en la víspera de su duelo de mañana ante el Hiopos Lleida (19.00 horas, Dazn), que es dudosa la participación de Pierre Pelos en el partido al haber sufrido "un esguince de tobillo el martes y no ha podido entrenar todos los días, aunque esperamos que hoy pueda hacer algunas cosas y veremos en que estado se encuentra para mañana".

En cuanto al retorno de Carlos Alocén, el esloveno recordó que "ya entró la semana pasada en la convocatoria y está participando en los entrenamientos al cien por cien, por lo que está totalmente disponible para participar y ayudar al equipo".

Más allá del overbooking en la posición de base con el retorno del maño a las convocatorias, el esloveno consideró que "es una gran noticia, muy positiva, me alegro mucho por él, porque no tiene ninguna mala reacción en la rodilla". "Las rotaciones y los roles serán un poco más complicados, porque incorporamos a un jugador que debe ser importante, pero al mismo tiempo, tenemos que ser pacientes y ser conscientes de que lleva un año sin jugar y tener mucho cuidado, debemos de saber que cuando esté en pista nos puede ganar", admitió.

La visita de una leyenda

La cita sabatina viene marcada por el retorno de una leyenda claretiana como es John Shurna, que en lo personal para el técnico de los amarillos, "ha marcado con grandes resultados estos tres años en los que yo estuve con el equipo, vuelve un campeón y para mí vuelve una persona que ha sido un faro que nos ha representado tanto dentro como fuera de la pista, por eso merece todo lo que podamos ofrecerle para recibirle como una persona maravillosa, un gran jugador y un campeón, que ha sido muy importante para el Granca todos los años que ha estado aquí".

Las claves del partido

Jaka Lakovic apuntó como las claves para intentar frenar al Hiopos Lleida, "es un equipo consolidado en la Liga, que propone un baloncesto muy agresivo en defensa y en ataque tienen protagonistas como son Ejim, Batemon y otros como Agada, Walden y Walden que ha sido muy importante en los últimos partidos jugando en la posición de cinco". "Son un equipo bueno, experimentado y nosotros tenemos que hacer nuestras cosas a un nivel máximo, con toda la intensidad, para poder optar a esta victoria", recalcó, incidiendo en la importancia de "nuestro balance defensivo, defender bien las transiciones, limitar los puntos fáciles y ser más sólidos en el rebote defensivo que hemos arrastrado en los tres últimos partidos".

La no clasificación para la Copa

La no clasificación para la disputa de la Copa del Rey por primera vez desde que entrena al Granca, señalo que "es probablemente el torneo más bonito de la temporada en el baloncesto europeo y estamos jodidos porque casi seguro que no estaremos en esta cita, es una pena, pero no debe de afectar en nuestro día a día, en nuestro trabajo y en nuestro rendimiento, creo que al revés, deberíamos de tener un mayor sentido de urgencia, más fortaleza y unión para ir adelante y sacar las victorias que necesitamos".

Respecto a la presión, el balcánico declaró que "siempre está dentro del grupo, nosotros somos los que ponemos más presión que nadie, cuando el equipo afrontaba partidos de esta importancia siempre estaba preparado los últimos tres años, pero este año, en las derrotas en Burgos y Zaragoza, no hemos enseñado una correcta salida al partido con la mentalidad necesaria para ganar, no deberíamos de tener presión pero sí este sentido de urgencia, con más tensión competitiva para competir bien y ganar".

Gestión del grupo

Su gestión de la falta de competitividad de sus jugadores en esos partidos, admitió que "hacemos reuniones, no sólo por lo sucedido en Zaragoza, sino siempre, tanto a nivel grupal como individuales". "Tenemos que salir con esta tensión adecuada para cada partido, porque siempre te da un pase más, un rebote más, para hacer las cosas bien y ponernos en disposición de ganar los partidos", insistió.

Lakovic admitió que jugar en casa "siempre ayuda, pero las derrotas a domicilio no tienen que ser una excusa para nosotros, tenemos que analizar que hemos hecho mal e intentar corregirlo para jugar siempre al nivel más alto, hemos demostrado que podemos, pero tenemos que ser más regulares".