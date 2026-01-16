Reválida para el CB Gran Canaria en el regreso de Shurna al frente del Lleida

Llegó el día. John Shurna, ídolo en el Arena durante seis campañas, regresa al recinto de Siete Palmas tras su salida casi de puntillas el pasado verano. El retorno tan esperado llega probablemente en el peor momento de la temporada para el Dreamland Gran Canaria. Con el equipo apeado de la Copa del Rey y a tres victorias de las plazas de Playoff, parece que cualquier tiempo pasado fue mejor y más si el eterno 14 del Granca está en el equipo rival, el Hiopos Lleida. Además, al de Illinois le acompaña otro ilustre excapitán claretiano, Oriol Paulí, que seguro que también será recibido con una atronadora ovación de una marea amarilla que no olvida a sus héroes. El cuadro ilerdense desembarca mañana en Siete Palmas (19.30 horas, Dazn) con el el proyecto Lakovic 4.0 en pleno examen de reválida. Su Granca necesita victorias para recuperar la sonrisa y cauterizar una nueva herida entre el equipo y la grada amarilla.

Los grancanarios llegan a la cita después de firmar otro desastre ante el Casademont Zaragoza. Todo lo contrario que su adversario tras el chute de energía que les proporcionó su victoria en la Hamburguesa frente a La Laguna Tenerife (87-94), que le valía para tomar algo de aire en la tabla y de paso igualar las seis victorias del Dreamland Gran Canaria.

En su única visita a la Isla, el Lleida estuvo a punto de darle un disgusto al Granca, en un partido en el que Pelos, con 19 puntos, y Brussino, con 14 fueron los catalizadores del triunfo de los amarillos por un ajustado 94-90.

La enfermería

Mientras Jaka Lakovic recupera al lesionado Carlos Alocén tras un año apartado por lesión. El base podría tener sus primeros minutos después de entrar en la convocatoria en el último encuentro ante el Zaragoza. El técnico balcánico probablemente arriesgue con la presencia de Pierre Pelos, quien sufrió un leve esguince en el tobillo el pasado martes.

Peor están las cosas en el Hiopos Lleida. Cuenta con la baja segura de Cameron Krutwig. Melvin Ejim y James Batemon, por su parte, están entre algodones aunque lo más probable es que sean de la partida, teniendo en cuenta la necesidad de la victoria.

Los catalanes son uno de los equipos más divertidos de ver de la Liga Endesa, intenso y al que le gusta correr. Con un promedio de 25.8 capturas por partido, se presenta como el quinto conjunto más reboteador de la ACB; sobresale precisamente en una de las asignaturas pendientes del Granca en la presente temporada, como quedó demostrado en las dos últimas derrotas, ante el Burgos y el Zaragoza. Por contra, los ilerdenses figuran entre los que más pérdidas acumulan de media (14.80), un filón a explotar por los claretianos para intentar hacer daño en las transiciones rápidas.

El choque de esta tarde enfrenta a dos de las escuadras más taponadoras de la liga: el Lleida suma 4.07 y el Dreamland Gran Canaria 3.36. En los amarillos, en este apartado destaca Kur Kuath, quien también vive un partido especial; el sursudanés brillaba en las filas del cuadro catalán cuando este militaban en la categoría de plata del baloncesto español.