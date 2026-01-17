Bochorno en un CB Gran Canaria que toca fondo ante el Lleida en el Arena

Quiso el destino que el regreso de John Shurna al Arena coincidiese con la primera gran pitada al Granca que tocaba fondo ante un Hiopos Lleida que se llevó una victoria cómoda ante un rival que nunca estuvo en el partido y que se ve superado en la tabla por los catalanes en victorias, al lograr la séptima de la temporada (50-68).

Cuatro puntos de los amarillos en el primer asalto, reflejan la mala puesta en escena de los amarillos que sufrían los primeros pitos de su propia afición que no dudó en celebrar las últimas canastas de Shurna.

Pierre Pelos con un 17 de valoración, a pesar de su esguince de tobillo, fue el único jugador salvable de los amarillos, junto a un Carlos Alocén que dejó buenas sensaciones en su regreso a la cancha tras un año en el dique seco.

La afición del Dreamland Gran Canaria es de las que no olvidan a sus héroes, acogiendo con una atronadora ovación a John Shurna en su retorno al Arena con la camiseta del Hiopos Lleida, no dejando de aplaudir durante todo el vídeo proyectado en el marcador principal del recinto de Siete Palmas, recordando los mejores momentos del eterno 14 en la Isla, entregándole una camiseta conmemorativa con los 283 partidos que defendió los colores amarillos. También se acordó la hinchada de Oriol Paulí y de Carlos Alocén durante sus respectivas presentaciones.

La fiesta de las presentaciones daba paso a la realidad, con un Lleida que secaba en defensa al Granca y le colocaba un parcial de salida de 0-7 con triple de Batemon incluido para inaugurar el duelo, que obligaba a Jaka Lakovic, técnico claretiano, a parar el crono a 6:09 para el final del primer acto.

Parcial de 0-11

Walden desde la línea de castigo y Ejim a la contra tras robo, elevaban el parcial a un 0-11 que desataba los primeros silbidos tímidos del respetable, mientras la grada de animación intentaba amortiguar su efecto con gritos de Gran Canaria, Gran Canaria.

Las malas decisiones en ataque mantenían a cero a los claretianos hasta que Pierre Pelos a 3:36 para el final del acto colocaba un gancho tras un nuevo triple fallado por los amarillos, para romper su sequía.

El Hiopos Lleida seguía a lo suyo y Jiménez hurgaba en la herida con un triple de Jiménez y los primeros dos puntos de Goloman que engrosaban la renta visitante (2-16).

Una canasta fácil de Kur Kuath maquillaba el desastre y a falta de algo menos de 15 segundos para el final de la primera manga saltaba a la cancha Carlos Alocén, recibiendo el cariño del respetable a pesar de la mala imagen del equipo hasta ese momento, llegándose al final con el consabido 4-16 tras lograr tan solo dos canastas en los primeros 10 minutos de partido.

Retorno de Alocén

Nico Brussino le robaba la cartera a Oriol Paulí para anotar en una rápida contra que inauguraba el marcador del segundo acto. Las contínuas interrupciones iban en contra del ritmo del encuentro y Alocén conseguía sus primeros dos puntos un año después de lesionarse con un tirito en suspensión desde cinco metros.

La mejoría del Granca en defensa le pasaba factura a un Lleida que veía como Kuath reducía la desventaja hasta los seis puntos.

El Lleida ponía fin a su sequía con una canasta tras robo de Paulí llegando al ecuador del segundo acto. La mano del mago maño en su regreso parecía desatascar a sus compañeros, encontrando a Tobey bajo el aro para responder los golpes de Agada y un Shurna que no perdonaba desde su hábitar natural, el triple y remataba con dos certeros tiros libres que devolvían a los catalanes a los dobles dígitos de renta (14-25).

Los tiros libres permitían al Granca acercar posturas en la recta final de la primera parte. Jiménez y Wong intercambiaban canastas y Lakovic lo paraba a 31 segundos para el descanso en un intento de recortar la diferencia ilerdense un poco más, siendo Vila el encargado de cerrar una interminable primera parte colocando el 23-29 en el luminoso.

Vuelta a las andadas

El Granca volvía a las andadas en el arranque del tercer acto que comenzaba con un parcial de 0-7, que era roto por Ziga Samar, tras otros cuatro minutos de los amarillos sin perforar el aro rival.

En un intento de Lakovic por cambiar las cosas volvía a dar minutos en pista a Alocén, que conectaba con Pelos liberado en la esquina para clavar un triple para la esperanza de los amarillos.

Las ganas del maño parecían contagiar a Kuath que se sumaba al intento de rebelión con una canasta y un tapón. Un triple de Mikel Sanz complicaba la misión y Agada recorría la cancha de pista a pista sin oposición claretiana para enfadar a Lakovic que lo paraba a 1:16 para llegar a la batalla final (32-44), sin ningún cambio en el electrónico.

Un nuevo parcial de 0-4 por cortesía de Ejim y Agada en el inicio del asalto final obligaba a Lakovic a parar el partido, acompañado de una pitada del respetable, pero que no se mantenía demasiado tiempo.

Bochorno sin fin

El bochorno se mantenía con un Granca que coqueteaba con su peor registro anotador en la ACB, mientras el Lleida administraba su ventaja que no paraba de aumentar, mientras el respetable aumentaba los decibelios de desaprobación ante el juego de su equipo que volvía a ofrecer una imagen lamentable (37-56).

Angola con un 2+1 acercaba posiciones, pero Gerard Encuentra, técnico del Lleida, decidía evitar sorpresas de última hora parando el reloj a 5:05 para el final con un 40-56 en el marcador que no invitaba al optimismo.

El Granca parecía un zombie deambulando por la cancha de un Arena que no daba crédito al paupérrimo espectáculo que estaban brindando sus jugadores, en un día en el que los amarillos tocaban fondo y en el que un triple de Angola evitaba hacer uno de los peores registros anotadores de su historia (50-68).