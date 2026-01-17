El CB Gran Canaria se mueve ante su crisis y cierra el fichaje del escolta Kassius Robertson

Ante la crisis, movimientos de urgencia. El Dreamland Gran Canaria ha decidido hacer cambios en su plantilla después de un arranque de temporada en la Liga Endesa en el que ha dicho adiós al billete para estar en la Copa del Rey y en el que, tras cinco meses entre pretemporada y curso oficial, no ha sido capaz de mejorar sus prestaciones. En ese sentido, tal como adelanta el periodista Chema de Lucas, el conjunto claretiano ha cerrado la contratación del escolta de 31 años y 1.91 de altura Kassius Robertson, que llega procedente del Lokomotiv Kuban tras rescindir su contrato.

El canadiense, con pasado en la ACB tras haber vestido las elásticas de Obradoiro, Valencia Basket y Joventut Badalona, viene de promediar 8.7 puntos, 2.7 rebotes y 2.7 asistencias, con un 31.2% de acierto en el triple, en los 18 duelos en los que participó en la competición rusa. Además, al tener también la nacionalidad jamaicana, cuenta como cotonú a ojos de la competición nacional y no va a ocupar una de las dos plazas de extracomunitarios que están permitidas según la normativa vigente.

En busca de un salto de calidad

La falta de continuidad tanto de Isaiah Wong como de Braian Angola, así como los porcentajes de acierto en el lanzamiento exterior de todo el equipo, han llevado a la entidad amarilla a realizar esta incorporación. Pese a sus números en Rusia en esa faceta, a lo largo de su carrera en la Liga Endesa acumula un 40% desde el 6.75.