El CB Gran Canaria responde con un comunicado a la información sobre los impagos a los jugadores por parte de la entidad claretiana

El Dreamland Gran Canaria ha emitido un escueto comunicado de prensa para responder a los comentarios vertidos en los medios de comunicación y en las redes sociales por la presunta relación entre el mal juego de los jugadores ante el Lleida y los retrasos en el cobro de las nóminas de enero, con el que pretende zanjar dicha polémica en medio de la crisis deportiva más grande que se vive en el conjunto claretiano desde la temporada 2011-12 en cuanto a resultados.

El comunicado subiro a las redes sociales del club reza lo siguiente: "Frente a la información referente a retrasos en el pago de nóminas a los jugadores que ha trascendido en recientes días, el club desea aclarar que los jugadores del Dreamland Gran Canaria están al día del cobro de sus nóminas, como viene siendo habitual a lo largo de la presente temporada y de las anteriores. Los jugadores trabajan con el foco puesto en revertir la situación deportiva actual. El Dreamland Gran Canaria prepara ya, desde hoy, el debut en el Round of 16 de la Basketball Champions League de este próximo martes 20, en el Gran Canaria Arena, ante el Pallacanestro Trieste".

Desde el propio Granca se afirma que cada mes de enero, durante los últimos 10 años, siempre se retrasa el primer pago, que suele tener lugar entre el 5 y el 15 del presente mes, por un tema puramente operativo, que se origina por el cambio del año natural, que siempre suele llevar aparejado un cambio en las bases de los impuestos, una situación que como cada año se le informa a cada uno de los jugadores, que a día de hoy están todos al día de los pagos. Incluso, el club le dio la opción a aquellos jugadores que puedan tener algún problema a nivel particular por dicho retraso de unos días, a adelantarle ese importe, si bien en este caso no fue necesario.

El club descarta por lo tanto ninguna relación entre el retraso en los pagos de su patrocinador principal, Dreamland, a través de Newport y un retraso que es normal en todos los meses de enero desde hace 10 años.

Oficialización del fichaje de Kassius Robertson

El conjunto amarillo confirmó la llegada del escolta Kassius Robertson, con pasaporte jamaicano (Toronto, Canadá, 1994), que retorna a la ACB, tras defender los colores del Obradoiro, Valencia Basket y Joventut, procedente del Lokomotiv Kuban ruso, donde venía promediando 8,3 puntos, 2,7 rebotes y 2,7 asistencias por encuentro.

Se espera que aterrice en Gran Canaria mañana por la tarde, para pasar el reconocimiento médico el martes para estar disponible en principio para un presunto debut ante el Valencia Basket en la próxima jornada.

Con su llegada, el equipo grancanario intenta paliar su falta de efectividad desde fuera del perímetro, que ante los ilerdenses fue de un paupérrimo 12% de acierto.