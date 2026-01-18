Jaka Lakovic: «No recuerdo un partido tan malo en nuestro estado anímico»

Jaka Lakovic, con gesto de abatimiento hacía acto de presencia en la sala de prensa del Arena, tras la derrota en casa del Dreamland Gran Canaria, ante el Lleida reconociendo en su intervención que «entramos al partido bajos de ánimo y esto se ha visto a la hora de tomar decisiones dentro del campo, tanto en los tiros, como en todas las decisiones». «Ha sido un partido muy malo, pero hay que levantarse y unirse porque esto no para», matizó el esloveno que reconoció que no recordaba «un partido en el que hayamos estado anímicamente tan mal» y aunque no fue capaz de dar una explicación a lo ocurrido en el partido ante el Lleida, señaló que «tiene solución, porque la temporada está a medio camino, tenemos que unirnos para hacerlo mejor, sobre todo anímicamente, he visto a los jugadores jodidos, pero tenemos que levantarnos porque mañana empezamos a preparar el siguiente partido». El esloveno resaltó que en la recta final del partido «hemos tenido unas pérdidas de balón inexplicables y nos vimos con una diferencia más grande, que ya era difícil de remontar porque no estábamos mentalmente preparados para ellos». Los silbidos de la afición no considera que influyera en el mal rendimiento de sus hombres, declarando al respecto que «nuestra afición ha visto a este equipo haciéndolo muy bien y ahora reconoce que lo está haciendo muy mal, los pitos tenemos que recibirlos porque no lo hemos hecho bien y en la responsabilidad por ello me pongo yo el primero, pero hoy no hemos tenido emolcionalmente a ningún jugador que haya podido despertar al resto de los compañeros». «Tenemos que mejorar, sobre todo anímicamente porque estamos en un estado mental y emocional bajo», insistió. El técnico reconoció el anuncio en breve de la llegada de un nuevo jugador –Kassius Robertson– aunque se remitió «al comunicado oficial del club», explicando ante la acumulación de escoltas, por la presencia en el equipo de Isaiah Wong y Braian Angola, que «cuando se confirme trabajaremos en ello».