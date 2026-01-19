La afición del CB Gran Canaria dice basta tras la vergüenza del sábado ante el Lleida

La afición del Dreamland Gran Canaria se encargó, durante el vergonzoso encuentro de su equipo ante el Lleida el pasado sábado, de hacer ver a sus jugadores y a la directiva su descontento por el juego de su equipo y por una trayectoria en caída libre que les llevaba ayer a sumar su novena derrota de la temporada, o lo que es lo mismo, fuera de la Copa del Rey y a la misma distancia del Playoff por el título que del descenso, tres victorias para la gloria o el fracaso.

Salvo en partidos aislados, como el de la eliminación en cuartos de final de la Eurocup a manos de un MoraBanc Andorra que descendió aquella temporada, tras dejarse remontar 10 puntos en el último cuarto, un 26 de abril de 2022; lo cierto es que la afición claretiana es muy perezosa a la hora de increpar a sus jugadores, al entrenador o a la directiva de los isleños. La situación más próxima a la vivida ayer, se remonta a la campaña de la Euroliga, en el curso 2018-19, en el que el equipo estuvo en riesgo real de descenso, lo que provocó el despido de Salva Maldonado en primer término, el pase a un costado de Víctor García y el retorno salvador de Pedro Martínez para asegurar la permanencia del equipo.

El caso Salva Maldonado y la Euroliga

En el momento de la destitución del técnico catalán, el equipo marchaba en aquel momento al borde del descenso con un balance de tres victorias y siete derrotas, mientras que en la Euroliga presentaban el mismo balance, siendo decimoterceros. En la jornada 16ª, el equipo era 15º con cinco victorias y 11 derrotas; mientras que en el curso actual, el equipo es 13º con un balance de seis victorias y nueve derrotas, a expensas de que se juegue el partido aplazado ante el Baskonia.

El cambio a la Champions League además, favorece el descanso de los jugadores, que han disputado este año seis partidos europeos, mientras que en la Eurocup llevaría 14 en caso de haber seguido, lo que es todavía menos explicable.

El bloqueo mental de la plantilla

El cabreo inicial en la directiva claretiana por el esperpento vivido sobre el parqué del Arena ante los catalanes daba paso casi de inmediato a un estado de preocupación que va más allá de lo deportivo y de la importancia de las derrotas en esta temporada errática. Un tema tan delicado como es el de la salud mental de los jugadores es la principal preocupación ahora en el club para intentar salir de la crisis deportiva en la que se encuentran.

El propio Jaka Lakovic en su comparecencia en la sala de prensa tras el varapalo sufrido en la pista, aludió al «estado anímico del equipo». De poco sirvió toda la preparación durante la semana para preparar un duelo vital ante otro rival que también ha terminado por superarles en la tabla. Desde el salto inicial, los primeros errores de cara al aro rival sumieron al equipo en un bloqueo mental que les llevó a dar una imagen de frustración y de capacidad que se evidenció por ejemplo en el acierto en el triple, con un 12%, el peor de toda la temporada.

El Granca está en el diván de un psicólogo, que de momento está siendo Jaka Lakovic, pero también ha acudido al mercado para buscar la figura de un tirador de tres contrastado, Kassius Robertson, con experiencia en la ACB -Obradoiro, Valencia y Joventut- y que llega a la Isla procedente del Lokomotiv Kuban ruso, donde venía promediando a lo largo de este curso 8,3 puntos, 2,7 rebotes y 2,7 asistencias por encuentro.

El escolta canadiense, con pasaporte jamaicano (Toronto, Canadá, 1994), se espera que aterrice en Gran Canaria esta tarde, para pasar el reconocimiento médico mañana para estar disponible en principio para un presunto debut ante el Valencia Basket en la próxima jornada de la Liga Endesa.