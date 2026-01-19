Braian Angola y Kassius Robertson, un cambio de 'cromos' en el CB Gran Canaria beneficioso para todos

El mercado manda y en el caso del Dreamland Gran Canaria su crisis de resultados implica la necesidad de buscar soluciones dentro de lo que la limitación del mercado de fichajes a esta altura de la película le permite a un club que tiene que competir con la NBA, la G-League, los equipos de Euroliga, de Eurocup y hasta los de la NCAA. La necesidad imperiosa de contar con un tirador de tres que pueda mejorar los porcentajes del equipo esta temporada, ha llevado a Willy Villar a tener que peinar el mercado en busca de una solución de urgencia ante la crisis deportiva del equipo en el presente curso.

El fichaje de Kassius Robertson, un tirador de raza que durante casi toda su carrera ha estado promediando en sus lanzamientos por encima del arco un 40%, era la mejor opción disponible, pero que implicaba necesariamente la salida de uno de sus dos escoltas, una posición en la que a priori no se demandaba ninguna mejora, pero que las fichas disponibles en el mercado han obligado a asumir un riesgo que se espera que a la larga sea beneficioso para el rendimiento del equipo.

Wong, intocable

Isaiah Wong, por juventud y por adaptación a lo que necesita el equipo ha mejorado prácticamente en todos los parámetros de rendimiento a un Braian Angola, que ha dejado destellos de la clase que tiene como jugador, pero a diferencia de su compañero de posición, necesita sentirse protagonista y más contacto con la bola para sentirse importante, por eso su adaptación a las necesidades de Jaka Lakovic le han convertido en la pieza a cambiar en el equipo para poder integrar al nuevo fichaje, que al no ser cupo, obligaba en caso de no tomar esta decisión a tener que dejar fuera de la convocatoria en cada partido de la Champions a dos jugadores en lugar de uno.

La profesionalidad del cafetero ha sido máxima. Tanto él como sus representantes han colaborado en todo momento con el club y ya están trabajando en el nuevo destino del jugador, que si nada cambia en las últimas horas será de la partida ante el Trieste italiano, ya que la participación de Kassius Robertson está descartada al llegar a la Isla esta tarde y no pasar hasta mañana el pertinente reconocimiento médico.

Con este cambio de cromos el Granca gana a un tirador de raza, pero a la vez pierde actitud defensiva y manejo del balón, que sí mantiene la presencia de Wong en el equipo y que complementa al canadiense, al tener el uno lo que le falta al otro.