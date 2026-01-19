El Dreamland Gran Canaria debuta esta semana en la Round of 16 de la BCL ante el Pallacanestro Trieste: fecha, horario y dónde ver gratis el partido esta semana

El Dreamland Gran Canaria inicia esta semana la fase decisiva de la Basketball Champions League con su estreno en la Round of 16 ante el Pallacanestro Trieste. El duelo frente al conjunto italiano supone el primer paso para que el equipo dirigido por Jaka Lakovic intente cambiar la dinámica y ofrecer una mejor imagen que la mostrada en las últimas jornadas de la Liga Endesa.

El conjunto amarillo ha quedado encuadrado en un grupo de máxima exigencia, en el que también se medirá al ERA Nymburk de la República Checa y a La Laguna Tenerife. Los enfrentamientos ante el conjunto tinerfeño son los más esperados por la afición claretiana, ya que el derbi canario se perfila como clave en la lucha por un billete a los cuartos de final de la competición europea.

El Dreamland Gran Canaria quiere seguir con la buena dinámica europea

El CB Gran Canaria empieza esta semana su participación en la Round of 16, la segunda fase de la BCL, la fase decisiva que comienza a definir los cruces eliminatorios antes de la Final Four, que se celebrará en Badalona. Esta ronda marcará el camino hacia el desenlace de la competición europea.

Tras completar una primera fase impecable, el conjunto amarillo quiere prolongar su excelente dinámica en Europa. El equipo dirigido por Jaka Lakovic firmó un pleno de seis victorias en el Grupo H, imponiéndose a SL Benfica, Le Mans Sarthe Basket y Spartak Subotica, demostrando un alto nivel competitivo.

En lo estadístico, el Dreamland Gran Canaria promedió 86,3 puntos por partido y encajó 70,8 puntos de media en los seis encuentros disputados, unos números que reflejan su solidez ofensiva y defensiva en esta primera fase del torneo.

El Pallacanestro Trieste, en busca de la sorpresa

El duelo ante el Pallacanestro Trieste se presenta como un partido de máxima exigencia. Aunque el conjunto italiano accedió al Round of 16 de la BCL como tercero de su grupo tras pasar por el play-in (repesca), su rendimiento en la Lega Basket Serie A es notable, donde ocupa la sexta posición de la clasificación, pese a haber sumado solo dos victorias en sus últimos cinco encuentros. Un rival competitivo que obligará al Dreamland Gran Canaria a ofrecer su mejor versión.

¿A qué hora juega el Dreamland Gran Canaria?

El partido Dreamland Gran Canaria - Pallacanestro Trieste correspondiente a la jornada 1 del grupo L de la Rounf of 16 de la Basketball Champions League se jugará mañana, martes 20 de enero, a las 20:00 hora de Canarias (21:00 hora peninsular) en el Gran Canaria Arena de Las Palmas de Gran Canaria.

Así puedes ver gratis el partido Dreamland Gran Canaria - SL Benfica

El próximo enfrentamiento entre el CB Gran Canaria y el Pallacanestro Trieste podrá seguirse en directo y de manera gratuita a través de los canales oficiales de la FIBA. Los aficionados claretianos tendrán disponible el partido en Courtside 1891, la plataforma de streaming que posee los derechos oficiales de la Basketball Champions League en España.

Para acceder a la retransmisión solo es necesario registrarse gratuitamente en la web, lo que permitirá disfrutar no solo de este encuentro, sino también del resto de partidos del torneo. Además, la plataforma ofrece resúmenes, reportajes y contenido exclusivo de la competición organizada por la FIBA.

