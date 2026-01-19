Europa, la puerta de salida de la crisis del CB Gran Canaria

La Basketball Champions League se reinicia en el peor momento deportivo del Dreamland Gran Canaria en la última década. La única manera de salir del pozo en el que se han metido en la Liga Endesa es con victorias y en este sentido, Europa se presenta ante los claretianos como la puerta de salida a la crisis. No parece el rival de esta tarde, el Pallacanestro Trieste (20.00 horas, Courtside) un mal adversario para sumar un triunfo balsámico que permita a los amarillos coger confianza y afrontar su debut en el grupo L del Last 16 de la BCL, en el que se verá las caras con La Laguna Tenerife y con el ERA Nymburk checo. Tampoco deben de confiarse en exceso, dado el pobre rendimiento de los grancanarios en sus últimos duelos ante rivales aparentemente inferiores, como el Burgos, Zaragoza o Lleida, que han mostrado la peor cara de los isleños.

Al frente de la escuadra italiana llega un viejo conocido, Israel González, que sabe lo que es sentarse en el banquillo claretiano como asistente e incluso como primer entrenador, sustituyendo provisionalmente a Aíto García Reneses durante una convalecencia médica. Tras labrarse un nombre como entrenador en el Alba Berlín, con quien logró ganar la Bundesliga, el técnico cántabro es ahora el primer entrenador del Pallacanestro Trieste, al que logró clasificar en el Play-In para disputar este Last 16 de la Eurocup, tras ser tercero en la primera fase de grupos, con un balance de dos victorias y cuatro derrotas, y eliminar en tres partidos al NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz húngaro.

Por su parte, el Granca superó con sobresaliente su primera fase, lo que le permitió con sus seis victorias en los seis encuentros disputados acceder directamente a esta nueva fase, sin tener que pasar por la criba de un Play-In.

Si bien en el caso del Dreamland su situación en la ACB es complicada, tras haberse quedado fuera de la Copa del Rey y ocupar la 13ª posición, con un balance de seis victorias y nueve derrotas; en el caso de los transalpinos, llegan a la cita de mañana por la noche en el Arena como sextos clasificados de la Lega A italiana, con un balance de siete victorias y siete derrotas. Además de venir descansados, ya que su último encuentro en la competición doméstica lo disputó el pasado 11 de enero en casa, en un duelo en el que se impuso al Cantú por un ajustado 84-79.

Un rival al estilo Aíto

Por su parte, Jaka Lakovic, entrenador de los amarillos, destacó en su análisis de su rival de mañana por la tarde, el Pallacanestro Trieste, que tiene «un estilo reconocible, del estilo de Aíto García Reneses, del Alba Berlín, con mucho ritmo». «Es un equipo que está construido así, juegan con mucho ritmo, mucha intención, muchas situaciones de uno contra uno, y esas serán las claves del partido», remarcó el esloveno que marcó como claves para ganar el partido «estar sólidos en el uno contra uno, contener su juego en transición y en ataque también leer bien las defensas que proponen».

Una vez más el estratega balcánico aludió a la necesidad de «pasar página, prepararnos sobre todo mentalmente, donde creo que estamos más afectados ahora mismo, y salir a esta nueva ronda de Basketball Champions League con muchas ganas, con un nuevo objetivo, llegar a estos Playoff para poder jugar la Final Four». En su opinión se trata de «un objetivo bonito y contra equipos que son de un alto nivel, por lo que tenemos que intentar empezar desde mañana (por hoy) ya al 100%».

Todo apunta a que Louis Labeyrie podría ser el jugador sacrificado por los cupos, ya que Kassius Robertson, que llegó a la Isla ayer por la tarde, no será de la partida. Carlos Alocén ocupa la plaza de cupo que queda vacante por la lesión de Lucas Maniemay Eetu Heinonen regresa a una convocatoria de la BCL.