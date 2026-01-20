Robertson y Pelos no bastan para evitar el primer descalabro del CB Gran Canaria en la Basketball Champions League

Alerta roja. El virus de la ACB se traslada a una Basketball Champions League donde el Dreamland Gran Canaria ha perdido su imbatibilidad en Europa este curso con una derrota ante el Pallacanestro Trieste (71-77) que dirige el exclaretiano Israel González, en un partido en el que se han vuelto a ver las costuras de un equipo en el que llama la antención que el recién llegado Kassius Robertson, sin ningún entrenamiento con el equipo y sin conocer los sistemas haya sido de lo mejor de los amarillos, junto a Pierre Pelos (23 valoración, 19 puntos, cinco rebotes y tres asistencias).

Sin dar una imagen tan mala como la ofrecida ante el Hiopos Lleida el pasado sábado, el Granca sigue sin dar buenas sensaciones, ante un rival que en la fase de grupos solo ganó dos encuentros y que tuvo que acudir al Play-In para clasificarse para el Top 16.

Lamentable una jornada más Louis Labeyrie con un 1 de valoración en el partido y que volvió a ser titular y en esta ocasión, dejó fuera de la rotación a Kur Kuath que en las últimas jornadas estaba ofreciendo un rendimiento mejor que el del galo, además de perder con su ausencia su poder de intimidación.

Espantada de Angola y sorpresa en la convocatoria

La precipitada salida de Braian Angola obligaba al Granca a acelerar los trámites de inscripción de Kassius Robinson ante la lesión de Lucas Maniema que dejaba a los claretianos con un solo escolta en la plantilla, Isaiah Wong, a pesar de haber pasado hoy mismo el reconocimiento médico y no conocer los sistemas de juego de los claretianos. Kur Kuath era finalmente el interior sacrificado por Jaka Lakovic en la convocatoria.

El Granca aprovechaba la visita de Israel González al frente del Trieste para brindarle un homenaje, haciéndole entrega de una camiseta por sus 403 partidos en el staff técnico de los claretianos, recibiendo el calor del excaso publico que se dio cita en el Arena para presenciar el encuentro inaugural del Top 16 para ambos equipos.

El choque arrancaba sin ritmo, con un juego trabado que le servía al Trieste para comandar el marcador en los primeros compases, con Brooks, Ianuzzi y Ramsey (5-8)

Mediado el primer asalto saltaba a la cancha Kassius Robertson, mientras el Trieste iba a lo suyo, con Brooks y Ramsey aumentando la brecha en el marcador. Vila era el encargado de inaugurar el casillero de triples, siguiendo su ejemplo el nuevo fichaje amarillo que se presentaba ante su nueva afición con su primer acierto desde fuera del arco, para colocar las tablas en el luminoso (15-15).

Lakovic daba entrada a Carlos Alocény mantenía en pista a Ziga Samar, en un movimiento no visto hasta la fecha por el estratega balcánico, aunque Juan Toscano-Anderson y Deangeli, este último con cinco puntos de su cosecha, volvían a alejar a los transalpinos en la recta final de un primer asalto que se cerraba con un 21-26 a su favor.

Mejoría de los amarillos

Dos triples de Candussi y Juan Toscano-Anderson en la reanudación obligaba a los grancanarios a reaccionar si querían evitar un despegue del Trieste a las primeras de cambio. Albicy, totalmente liberado, ensartaba un lanzamiento desde fuera del perímetro que daba algo de tranquilidad a los amarillos (24-32).

Robertson regresaba a la pista y junto a Tobey reducían la diferencia hasta los cuatro puntos, llevando a Israel González hasta el pedal del pánico a 5:07 del descanso.

El Granca seguía aprovechando su mejoría y sumaba a Brussino a los jugadores inspirados desde el triple, para que Pelos completase la remontada en una buena reacción de los isleños (33-32).

El intercambio final de golpes terminaba inclinando la balanza en favor del Dreamland Gran Canaria tras cerrar la primera parte con una canasta tras rebote Ziga Samar (39-38).

La alegría va por barrios

Brooks inauguraba el marcador de una tercera manga en la que ninguno de los dos equipos parecía poder destapar el aro rival, con una falta de precisión en los lanzamientos que no ayudaba al espectáculo, en un Arena desangelado.

Pierre Pelos desatascaba el marcador claretiano tras casi cinco minutos de sequía y Eric Vila se sumaba a la causa con un triple para tranquilidad del banquillo claretiano (44-40).

El Granca no terminaba de abrir una brecha lo suficientemente amplia en el marcador ante un Trieste que parecía funcionar a rachas, mientras Brussino y Alocén estiraban la renta claretiana hasta los seis puntos (48-42).

El Trieste reaccionaba con dos triples consecutivos de Toscano-Anderson y Uthoff, que llegaban tras varios regalos en el rebote defensivo de los claretianos y que reducían la distancia a la mínima expresión, rematando la faena Brown con un triple desde la esquina, de los que duelen, sobre la bocina, para llegar al último acto con ventaja en el luminoso (52-53).

La vida sigue igual

El Granca apretaba en defensa y los tiros libres le devolvían la ventaja en el luminoso en el reinicio del juego, pero Toscano Anderson y un triple de Ramsey ponían intranquilo a Jaka Lakovic que no dudaba en parar el juego a 6:47 para el final con un 55-58 en el luminoso.

Ramsey aparecía en escena para volver a poner tierra de por medio para los italianos, aunque Pelos con dos canastas minimizaba el impacto para mantenerse en la lucha por el partido en su recta final (60-66).

El Trieste volvía a encontrar a Brown fuera del perímetro y Tobey maquillaba el marcador con una canasta bajo el aro que entraba llorando en el aro rival tras capturar el rebote (62-69).

Pelos parecía ser el único jugador amarillo emperrado en evitar la primera derrota de los amarillos en la Champions, pero el galo no bastaba. Samar anotaba desde cinco metros, pero el Trieste respondía con un triple que terminaba de matar al Granca, parándolo Jaka Lakovic a 44 segundos del final (66-73).

Samar volvía a aparecer desde fuera el arco para recortar distancias, pero una falta personal suya sobre Uthoff le daba dos nuevos puntos al Trieste que acababa con la imbatibilidad de los grancanarios en la Basketball Champions League (71-77).