Andrew Albicy, capitán del CB Gran Canaria, entorna el 'mea culpa': "No representamos a esta camiseta ni a este club como nos gustaría"

Venía pidiéndose en las últimas semanas que Andrew Albicy ejerciera de líder y de capitán del Dreamland Gran Canaria en sus momentos más oscuros de la última década. La derrota de ayer por la noche ante el Pallacanestro Trieste ha sacudido con dureza al vestuario claretiano y el galo ha decidido pronunciarse, aunque en vez de hacerlo en una rueda de prensa o en zona mixta, eligió sus propias redes sociales para enviar un claro mensaje a la afición entonando el mea culpa y pidiendo el apoyo de la hinchada para intentar sacar al equipo de la crisis deportiva que les tiene fuera de la Copa del Rey, a tres victorias del Playoff y con una derrota en su debut en el Top 16 de la Basketball Champions League: "Hacía tiempo que no hablaba. Estamos pasando por un momento difícil; no representamos a esta camiseta ni a este club como nos gustaría, pero trabajamos y luchamos cada día para volver a nuestro mejor nivel y mostrar nuestra mejor versión. Sé que no es fácil, pero también necesitamos de vosotros y de vuestro apoyo".

El francés con sus palabras reconoce, por una parte, que el equipo no está dando el rendimiento esperado, aunque afirma que están intentando trabajar juntos para salir del pozo en el que se han metido. Los últimos pitos de la afición hacia el equipo en los partidos ante el Lleida y el Trieste parecen haber calado en el ánimo del vestuario, en una semana complicada que se cierra el próximo domingo con la visita del segundo clasificado de la ACB, el Valencia Basket, de Pedro Martínez, Jean Montero y Matt Costello, que sobre el papel podrían agudizar la crisis deportiva de los claretianos con una derrota.