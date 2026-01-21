Braian Angola y su fichaje exprés por el Asvel, el motivo del debut acelerado de Kassius Robertson con el CB Gran Canaria

El fichaje de Kassius Robertson por el Dreamland Gran Canaria motivó la salida precipitada de Braian Angola, que estaba previsto que se pudiera despedir de la afición claretiana con un último servicio al equipo ante el Pallacanestro Trieste. La ausencia del colombiano de la convocatoria y la inclusión del recién aterrizado Kassius Robertson, sin entrenar y sin conocer los complicados sistemas de Jaka Lakovic, fue la gran sorpresa en los prolegómenos del encuentro ante los italianos en el que los grancanarios perdieron su condición de invictos en la Basketball Champions League.

El interés de todo un equipo de Euroliga, como es el Asvel Villeurbanne, cambió toda la hoja de ruta de Angola y del Granca, ante una ocasión única para el jugador y que refuerza su calidad como jugador, reforzando al conjunto galo en lo que resta de temporada.

Buen debut de Robertson

Por su parte, para los grancanarios, a pesar de su dura derrota ante los italianos, la primera impresión dejada por Kassius Robertson sobre la pista fue muy buena, hasta el punto de haber sido de lo poco salvable del equipo, junto a Pierre Pelos. Un cambio de cromos que posiblemente en el futuro beneficie a ambas partes, porque el escolta cafetero está acostumbrado a tener un rol protagonista en sus equipos para brillar y no es un consumado tirador de tres, que es una de las principales deficiencias del equipo este año, motivo por el que se cerró la incorporación del canadiense, que no necesita tantos minutos y que se caracteriza por ser un tirador fiable desde la media y la larga distancia.

En el momento en el que la dirección deportiva decide dar el paso al frente de fichar a Robertson, durante la semana pasada, los representantes de Braian Angola se pusieron manos a la obra en busca de un nuevo destino, entre los que surgieron equipos interesados tanto de la propia ACB como del extranjero. La irrupción por sorpresa del interés del Asvel en hacerse con los servicios del jugador, fue lo que provocó toda la locura de movimientos que desembocó ayer por la noche en la marcha precipitada del colombiano y en el debut supersónico del canadiense.