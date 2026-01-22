Kassius Robertson: “Es la primera vez que tengo que jugar sin haber entrenado antes con el equipo”

Kassius Robertson ya viste de amarillo. El nuevo escolta del Club Baloncesto Gran Canaria fue presentado este jueves como nuevo integrante de la plantilla claretiana, en un acto celebrado junto al director deportivo Willy Villar, quien lo definió como “un jugador contrastado y reconocido en la ACB”. Su fichaje busca aportar puntos, carácter y amenaza exterior a un equipo necesitado de soluciones en el perímetro.

La llegada del internacional canadiense se ha producido en un contexto de urgencia deportiva y ha venido acompañada de una situación atípica: su estreno oficial sin haber entrenado ni una sola vez con el equipo.

Un debut inesperado

Durante su presentación, Robertson no esquivó la situación vivida el pasado martes, cuando debutó ante el Pallacanestro Trieste en el primer partido del Top 16 de la Basketball Champions League: “Es la primera vez en mi carrera que tengo que jugar sin haber entrenado con el equipo”.

El escolta explicó que, antes del partido, mantuvo una conversación directa con el entrenador Jaka Lakovic, quien le comunicó que su debut sería inmediato.

Un salto de calidad

La decisión de incorporar a Robertson responde a una necesidad específica del equipo: reforzar el tiro exterior, una de las debilidades mostradas por el Granca en lo que va de temporada. Así lo confirmó el propio Willy Villar, quien acompañó al jugador en su presentación: “Kassius es un jugador contrastado en nuestra liga, con experiencia y conocimiento del juego". Creen que puede aportar lo que el equipo necesita: anotación, ritmo y amenaza desde la línea de tres.

