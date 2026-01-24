En medio de la crisis del CB Gran Canaria llega el Valencia al Arena

El Dreamland Gran Canaria afronta mañana un duelo de aúpa en el Arena ante el todopoderoso Valencia Basket de Pedro Martínez, Jean Montero y Matt Costello (12.00, Dazn). Y lo hace sumido en una crisis deportiva y de juego que tiene atenazados y bloqueados a los jugadores, si atendemos a los mensajes lanzados en los últimos días por el técnico Jaka Lakovic, el director deportivo Willy Villar o el capitán Andrew Albicy. Pensar en una victoria ante el segundo clasificado de la Liga Endesa, tal y como están las cosas, parece una utopía en estos momentos, pero como mínimo la afición exige actitud y brega a los suyos tras tres derrotas consecutivas. Aunque se atisbó mejoría en el Granca en la derrota europea del martes ante el Trieste, los claretianos no tuvieron el temple necesario para lograr un triunfo que hubiera sanado algunas heridas.

Está por ver cómo afecta al grupo la salida de Angola -tampoco ayudó su estreno estelar con el Asvel en la Euroliga días después de dejar la Isla- y la llegada de un comprometido Kassius Robertson, quien sin conocer los sistemas de juego y recién bajado del avión tuvo que debutar ante el Trieste anotando 11 puntos. La fama de francotirador que precede al canadiense, especialmente desde fuera del arco, y el regreso de Carlos Alocén son los dos clavos a los que aferrarse ante las complicaciones en el mercado; éstas, de momento, no permiten un cambio de piezas en el juego interior de los claretianos. En el club insisten en que el futuro no pasa por cortar más jugadores ni por nuevas contrataciones, sino por intentar recuperar la mejor versión de su vieja guardia, en la que figuran Andrew Albicy, Mike Tobey o Nico Brussino. Son los señalados para dar un paso al frente y salir de esta crisis deportiva. Caso aparte es el de Louis Labeyrie, que se ha visto superado en prestaciones por Pierre Pelos e incluso por Eric Vila. Apesar de ello, Jaka Lakovic le mantiene como titular, a pesar del lamentable rendimiento del internacional francés.

Parar la transición del Olímpico

En la previa del choque, el entrenador esloveno advirtió de la dureza del rival frente al que su equipo debe reaccionar. «Está realizando una gran temporada en conjunto, tanto en Euroliga como en la ACB». «Ofensivamente son muy buenos y también defensivamente destacan por su eficiencia defensiva, su propuesta es jugar mucho en transición, con muchos tiros de tres y atacar con todos el rebote ofensivo», explicó.

Lakovic espera «un encuentro muy duro». «Si queremos competir y ponernos en posición de ganar, tenemos que procurar estar muy bien en transición defensiva y en el rebote», señalaba. El discurso del estratega balcánico no cambia en cuanto a las claves para poder sorprender al cuadro taronja: «Salir con mucha energía y esfuerzo, sobre todo en esos tramos entre ataque y defensa, donde tienes que reaccionar y ponerte a defender para que estos tramos los podamos controlar bien».

Con Lakovic al frente del equipo amarillo, el Granca ha logrado imponerse al Valencia en sus tres visitas al Arena en la temporada regular, aunque en el último duelo entre ambos, los de Pedro Martínez lograron imponerse en el recinto de Siete Palmas con motivo del segundo encuentro del Playoff por el título (94-102).