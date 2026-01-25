La calidad del Valencia se impone a la nueva actitud del CB Gran Canaria

El Dreamland Gran Canaria cae derrotado por décima vez en lo que va de curso ante un Valencia Basket que impuso su calidad para dejar sin efecto la nueva actitud demostrada por los amarillos, liderados en ataque por un excelso Isaiah Wong (23 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias), que no bastó para evitar la cuarta derrota consecutiva (80-90).

Duelo desigual es el que le esperaba al Granca ante su afición, en plena racha negativa de tres derrotas consecutivas entre la ACB y la Basketball Champions League frente a un Valencia Basket, segundo en la tabla y que aterrizaba en la Isla con la intención de hurgar en la herida claretiana con el exclaretiano Jean Montero como primer reclamo de la escuadra de Pedro Martínez.

Llegar y besar el santo. Kassius Robertson estrenaba titularidad en su primer encuentro en la ACB de amarillo y Pierre Pelos hacía lo propio en detrimento de su compatriota Louis Labeyrie, justificando la apuesta de su entrenador Jaka Lakovic anotando la primera canasta de los locales en respuesta a la precedente de Kameron Taylor.

Pepe volvía a reivindicarse con el primer triple del encuentro, aunque era el Valencia quien dominaba el marcador gracias a Badio y Pradilla en el arranque del choque (5-9).

La intensidad en defensa le servía al Dreamland para frenar el caudal ofensivo taronja, aprovechando Robertson y Brussino para voltear el marcador en un abrir y cerrar de ojos (12-11) superado el ecuador del primer asalto.

El Granca disfrutaba de sus mejores minutos en las últimas semanas. Wong tiraba de repertorio para romper las cinturas de los defensores valencianos y Salvó de su oficio para mantener a los amarillos en una primera batalla que se sellaba con una ligera ventaja de un punto a su favor tras anotar el escolta claretiano dos de sus tres lanzamientos desde la línea de castigo (20-19).

Cambio de marcha de los valencianos

La respuesta valenciana no se hacía esperar. Thompson y Taylor endosaban a los amarillos un parcial de 0-7 que obligaba a Jaka Lakovic a congelar el tiempo a 7:55 para el descanso ante la salida en tromba de su rival en busca de soluciones (20-26).

Kuath protagonizaba uno de sus gorros patentados ante Kameron Taylor, pero el Granca no conseguía destapar el aro rival hasta la visita de Nico Brussino a la línea de castigo para acabar con la sequía de su equipo. La alegría duraba poco en el banquillo claretiano, lo que tardaba el díscolo Jean Montero en abrir su casillero de triples para ampliar la ventaja visitante.

El Dreamland atravesaba un valle en su juego, tomando malas decisiones en ataque y un mate a la contra de Costello terminaba por enfadar a Jaka Lakovic que paraba el juego a 4:29 para el descanso con los taronjas alcanzando los dobles dígitos de renta en el marcador (24-34).

Los intentos de remontada claretianos se topaban con la respuesta en forma de triple de López-Aróstegui y de Matt Costello para desesperación de un Granca que no encontraba tiros liberados ante la férrea defensa del Valencia, que enfilaba el túnel de vestuarios con una ventaja de 11 puntos tras clavar Darius Thompson un triple lejano totalmente liberado sobre la bocina (34-45).

Lluvia triplista

Montero se exhibía desde la esquina con un triplazo monumental con el que arrancaba la tercera manga. Menos de tres minutos tardaba Jaka Lakovic en pisar el pedal del pánico tras encajar dos nuevos triples del dominicano y de Pradilla, que colocaban un 38-56 que ponía en riesgo toda opción de remontada claretiana.

En el Granca, Tobey se reconciliaba después de varios partidos con el triple, pero el Valencia contestaba con la misma moneda con un certero lanzamiento desde fuera del perímetro de Reuvers. Wong se sumaba al festival triplista, pero el Valencia controlaba el escenario, a pesar de los errores desde la línea de castigo de Pradilla que minimizaban el daño en el luminoso (46-63).

Los claretianos cogían algo de aire con tres triples de Vila, por partida doble y Salvó, que obligaban a detener el partido a Pedro Martínez que veía recortada la diferencia de su equipo hasta los ocho puntos (55-63).

El Dreamland apretaba los dientes, Kuath colocaba otro gorro memorable a Kameron Taylor y Wong aumentaba la fe de la marea amarilla en una recta final del tercer acto en el que los amarillos recuperaban parte de su crédito en la lucha por el partido, que llegaba al asalto final con todo por decidir (62-69).

Exhibición estéril de Wong y Salvó

Un robo de cartera de Montero a Robertson se saldaba con un 2+1 para los valencianos en el arranque de la última batalla y Lakovic paraba el partido a 8:22 para el final tras encajar una nueva bandeja de Kameron Taylor (62-74).

El Dreamland reaccionaba a lo grande con dos triples consecutivos de Wong que eran jaleados por la hinchada, que veía como en un abrir y cerrar de ojos el equipo volvía a entrar de lleno en la lucha por la victoria.

Una antideportiva de Tobey sobre Sako era desaprovechada por el pívot taronja que marraba sus dos lanzamientos y Wong hacía magia con una entrada trepidante hasta la cocina para colocar una bandeja que obligaba a Pedro Martínez a pararlo a 6:25 para el final (70-74).

Reuvers anotaba para el Valencia, pero Wong totalmente desatado mantenía a los suyos en la pelea. López-Aróstegui y Montero endosaban un parcial de 0-4 a los amarillos que optaban por parar el partido a 4:28 para el final del duelo (72-80).

Desde República Dominicana Montero sentenciaba el duelo con un triple descomunal en una recta final del partido en el que el nuevo acelerón de los taronjas dejaba al Granca sin opciones de victoria, aunque con una imagen totalmente diferente a la de las últimas semanas. Certificándose la décima derrota del curso para los de Jaka Lakovic tras cerrar el marcador Salvó, especialmente acertado en la recta final, con una canasta contra el cristal que colocaba el definitivo 80-90.