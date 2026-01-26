El CB Gran Canaria examina su mejoría en la República Checa

El Dreamland Gran Canaria visita a un viejo conocido, el ERA Nymburk checo, tras verse algunos brotes verdes de mejoría el pasado domingo en el Arena ante el Valencia, en el que a pesar de que no se pudo evitar la cuarta derrota consecutiva, los soldados de Jaka Lakovic mostraron el gen competitivo que se les presupone y que debería de bastarles mañana por la tarde (17.30 horas, Courtside), sobre la pista del Kralovka Arena para sumar la que sería su primera victoria en el Top 16 de la Basketball Champions League.

Aunque ha llovido mucho desde entonces, los claretianos ya saben lo que es medirse en una fase de grupos al conjunto checo, durante la fase de grupos del Last 16 de la Eurocup en la temporada 2009-10. En aquella ocasión, los amarillos, a las órdenes de Pedro Martínez, se impusieron en casa al equipo centroeuropeo (69-54), aunque hincaron la rodilla en el choque de la segunda vuelta en territorio checo (79-71). Como curiosidad, en ese segundo partido el jugador más destacado de los isleños fue su actual presidente, Sitapha Savané, quien consiguió acumular 21 créditos de valoración, merced a sus 15 puntos, ocho rebotes y una asistencia en el partido.

Samar, entre algodones

Más allá de las dudas sobre el rendimiento del equipo en las últimas semanas, Jaka Lakovic, entrenador de los grancanarios deberá de esperar a última hora para saber si puede contar con la participación de su compatriota, Ziga Samar, con dolores en la espalda y que ya tuvo que jugar infiltrado en el encuentro ante los taronjas. En la expedición han viajado todos los jugadores del primer equipo, incluido el descarte que deberá de hacer el técnico amarillo para el partido y Lucas Maniema, quien si todo marcha según lo previsto, regresará el miércoles después del encuentro para preparar el próximo partido del equipo de la Liga U del próximo viernes .

Si el Granca marcha mal en la Liga Endesa, donde es decimotercero con tres victorias y seis derrotas, su rival de esta tarde terminó la fase regular de la NBL checa como primer clasificado, con un balance positivo de 21 victorias y una sola derrota.

El camino de su rival en la BCL

En lo que respecta a la BCL, los checos fueron terceros en el grupo B de la primera fase, por detrás del Alba Berlín y Ela Chalon y por delante del BC Sabah, lo que les obligó a tener que sellar su clasificación en el Play-In al mejor de tres partidos ante el MLP Academics Heidelberg, logrando la clasificación por la vía rápida al vencer a su rival en los dos primeros partidos.

Al igual que el Granca, que cayó en casa ante el Pallacanestro Trieste, el Nymburk cedió en su visita a La Laguna Tenerife en un partido en el que llegaron a ir por delante por 11 puntos de diferencia, consiguiendo los laguneros remontar el encuentro para terminar liderarando el grupo L gracias a sus 18 triples convertidos que le dieron el triunfo final por 104-80.

Dos jugadores marcan las diferencias en la escuadra checa, especialmente el escolta texano Sir’ Jabari Rice, quien promedia un 26.3 de valoración, 20.5 puntos , 2.8 rebotes y tres asistencias, aunque ante los laguneros sólo pudo anotar nueve puntos. Junto a él está destacando en lo que va de curso Marcus Santos Silva (15.2 valoración, 8.8 puntos y 9.8 rebotes).

«Un desafío grande»

Jaka Lakovic catalogó el duelo de esta tarde como «un desafío grande». «Es un cambio rápido de un partido a otro, por lo que vamos a tener que estar seguros de nuestras normas, porque la preparación va a ser mínima, y sabiendo la importancia de cada partido en BCL» destacó el esloveno. «Tenemos que ser capaces de jugar y ganar este partido, porque sabemos que esta victoria nos mantiene totalmente vivos en la pelea para estar en el Playoff por un puesto en la Final Four».