El CB Gran Canaria reacciona a tiempo y sale vivo de Praga en un partido a cara de perro

La victoria del Dreamland Gran Canaria en Praga ante el Nymburk checo ha sido propia de una película de Alfred Hichcock. Los grancanarios han salido vivos de la República Checa tras ser capaces de arreglar en la segunda parte del encuentro el desastre de la primera, sobre todo en un segundo cuarto infame en el que los hombres de Jaka Lakovic se quedaron en tres míseros puntos. El acierto en el triple en el inicio del tercer acto encarriló la remontada que culminaba en un último asalto en el que Hruban contó con un último lanzamiento de tres sobre la bocina que podía haber enviado el choque a la prórroga en el caso de haber acertado (64-67).

Carlos Alocén jugó solo dos minutos, a pesar de los problemas físicos de Ziga Samar, que además tuvo que jugar con un aparatoso apósito en su ceja durante el encuentro. Quien volvió a dar la palada de arena fue Kassius Robertson, que parece que no le sienta bien la titularidad, con un -2 de valoración. Destacar en el lado positivo de la remontada claretiana a Mike Tobey (16 de valoración, 11 puntos y siete rebotes), especialmente en el último asalto; Kur Kuath, quien además de mostrar su capacidad de intimidación consiguió 13 créditos de valoración, gracias a sus seis puntos y seis rebotes; además, de la aparición en la segunda parte de Andrew Albicy y Pierre Pelos, que aportaron su dosis de coraje para evitar una nueva derrota que habría sido catastrófica para el futuro del equipo en la Basketball Champions League (BCL).

Casi por clamor popular Louis Labeyrie era el hombre sacrificado por Jaka Lakovic para dar entrada a Lucas Maniema para cumplir con el quinto cupo necesario en la BCL; mientras que Ziga Samar, a pesar de sus problemas físicos, estaba en la convocatoria y era titular junto a Kassius Robertson, en el caso del canadiense por segunda ocasión consecutiva.

Destacar la presencia en la grada como espectador de Lubos Barton, excompañero checo de Jaka Lakovic en su etapa como jugador del Barça y que no quiso perderse el duelo entre claretianos y checos.

El ritmo arrancaba trabado en el partido con Mike Tobey inaugurando el electrónico, respondiendo Marcus Santos Silva de inmediato, en el inicio de las hostilidades.

La falta de canastas fáciles no impedía un primer intento de despegue de los claretianos con Tobey, Vila y Wong como protagonistas (6-11).

El Nymburk se encomendaba al poderío físico de Lawrence y de Rice que conseguían endosar un parcial de 6-0 que les devolvía provisionalmente el mando en el electrónico; momento en el que el acierto en el tiro exterior del Granca, con Pelos, Salvó y Albicy como protagonistas, invertía la dinámica, minimizando el daño Perkins con un canastón sobre la bocina del final del primer asalto (16-22).

Tres puntos en un asalto

Un triple de Kriz y una bandeja de Sehnal reducía la desventaja checa a la mínima expresión en el reinicio del juego, aprovechando las pérdidas tontas, que permitían a Santos Silva completar una nueva remontada del cuadro centroeuropeo (23-22).

Entre sus malas decisiones en ataque y el número de pérdidas que seguían multiplicándose como los panes y los peces, a los amarillos solo les salvaba la falta de precisión del Nymburk que les permitía seguir vivos en el partido, teniendo Jaka Lakovic que detener el juego a 4:13 para el descanso, tras casi seis minutos sin anotar, tras recibir una canasta en suspensión desde cinco metros de Hruban que colocaba el 26-22, completando un parcial de 12-0.

Un mate que entraba llorando de Tobey rompía la sequía claretiana, pero el Nymburk seguía aprovechando las pérdidas de su rival y aumentaba la ventaja en el electrónico con dos nuevos aciertos de Rice y Rylich, mientras Pelos perdonaba uno de sus dos tiros libres en una nueva exhibición negativa de los claretianos en el apartado anotador (30-25).

Todavía tendría el Nymburk tiempo para hurgar en la herida de los amarillos gracias a Perkins y Rice, que no perdonaba desde la línea de castigo para cerrar el 34-25 con el que se llegaba al ecuador del choque, dejando a los soldados de Lakovic en tres puntos en el segundo asalto.

Los triples muestran el camino

Albicy clavaba un triple en el arranque de la segunda mitad, igualando los puntos anotados por el equipo en todo el segundo cuarto, aunque los checos devolvían el golpe con un lanzamiento desde fuera del perímetro de Rylich. Sin embargo, la mejoría en la circulación del balón permitía a los claretianos meterse de lleno en la lucha por el partido, encontrando a Brussino y Vila desde la larga distancia, obligando a su rival a parar el juego a 8:04 para el final del tercer acto (37-36).

Un mate a una mano de Brussino invitaba al optimismo al menos en cuanto a las sensaciones que desprendían los claretianos en el partido. Kriz destapaba el aro claretiano desde la larga distancia y Rice, tocando la línea de perímetro volvía a estirar la renta para el Nymburk que se resistía a dejar de dominar el marcador (44-40).

El Granca se aferraba a la defensa y al acierto de Kuath y Salvó, para igualar la contienda, pero la respuesta checa llegaba en forma de triple de Bohacic que le devolvía la ventaja a los locales. Wong y Samar acudían al rescate y el intercambio final de golpes entre Kriz y Kuath permitía a los claretianos llegar al último asalto con un punto de ventaja (51-52).

Un último cuarto de infarto

Wong inauguraba el marcador de la última batalla, pero Rylich desde la esquina izquierda reseteaba el partido colocando de nuevo las tablas en el marcador con un nuevo triple, para que Sehnal desde fuera del arco provocase un nuevo tiempo muerto de Lakovic a 06:50 para el final (57-54).

El marcador volvía a ralentizarse. Dos faltas en ataque de los checos consecutivas permitía a los amarillos recuperar la ventaja con una buena canasta de Tobey asistido por Wong (57-58).

El choque entraba en su recta final, con los dos equipos con opciones de llevarse el triunfo. Tobey aparecía en defensa y en ataque para arreglar el desaguisado de los claretianos en Praga, estirando la renta Brussino con una bombita inteligente. El Nymburk marraba su intento de triple y el pívot esloveno del Granca visitaba la línea de tiros libres para casi asegurar el triunfo de los isleños (59-64).

El posterior tiempo muerto de los locales a 32 segundos para el final. Hruban recortaba distancias y provocaba una falta rápida sobre Wong, que perdonaba uno de sus dos lanzamientos. Sehnal clavaba un nuevo triple a 11 segundos para el final y Lakovic tiraba de tiempo muerto para evitar un cataclismo. Otra falta enviaba a Brussino a la línea de castigo y el argentino no fallaba, marrando su lanzamiento de tres Hruban sobre la bocina, llevándose el triunfo los amarillos por la mínima (64-67)