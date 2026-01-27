El ERA Nymburk – Dreamland Gran Canaria de la Basketball Champions League se podrá ver gratis hoy: horario y dónde verlo por TV y streaming en Canarias y la península

El Dreamland Gran Canaria se juega hoy su primer match-ball en la Basketball Champions League. El conjunto amarillo necesita romper su racha negativa ante el ERA Nymburk para seguir con vida en la competición europea y mantener todas las opciones abiertas en la Round of 16. El encuentro de esta tarde podrá verse gratis tanto por televisión como en streaming, una oportunidad perfecta para que los aficionados del CB Gran Canaria no se pierdan ningún detalle del duelo europeo.

El conjunto dirigido por Jaka Lakovic necesita sumar una victoria en la cancha del equipo checo para recuperar buenas sensaciones tras una racha de muy malos resultados. Los claretianos comenzaron esta segunda fase con una derrota en el Gran Canaria Arena ante el Pallacanestro Trieste (71-77), un tropiezo que les obliga ahora a reaccionar lejos de casa.

El Dreamland Gran Canaria cayó ante el conjunto italiano en el estreno de la Round of 16, la fase clave en la lucha por acceder a los cuartos de final. Aunque el equipo mantiene intactas sus opciones, una nueva derrota en la República Checa supondría arrancar esta ronda con un balance negativo, acumulando dos derrotas en los seis partidos que conforman esta exigente fase de la competición europea. Los dos equipos que se enfrentan hoy ocupan las dos últimas posiciones del grupo L con 0 victorias y una derrota.

El ERA Nymburk llega en plena racha

El ERA Nymburk es justo el polo opuesto al Dreamland Gran Canaria en cuanto a dinámica. El conjunto de la República Checa es el líder indiscutible de su liga, con un balance de 21 victorias y una sola derrota y solo ha perdido dos partidos en sus últimos diez encuentros. Una de esas derrotas llegó en la Basketball Champions League ante La Laguna Tenerife, que se impuso con claridad por 104-80.

Pese a su dominio a nivel nacional, a priori el equipo de la región de Bohemia parte como el rival más accesible del grupo en esta fase europea. En la BCL, el ERA Nymburk logró el pase al Round of 16 tras superar al MLP Academics Heidelberg alemán en el play-in, imponiéndose en la eliminatoria a doble partido.

¿A qué hora juega el Dreamland Gran Canaria?

El partido ERA Nymburk - Dreamland Gran Canaria correspondiente a la jornada 2 del grupo L de la Round of 16 de la Basketball Champions League se jugará hoy, martes 27 de enero, a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular) en el Tipsport Arena de Nymburk, en la República Checa.

Así puedes ver gratis el partido ERA Nymburk - Dreamland Gran Canaria

El próximo enfrentamiento entre el CB Gran Canaria y el ERA Nymburk podrá seguirse en directo y de manera gratuita a través de Teledeporte y la Televisión Canaria de RTVC. El encuentro también podrá seguirse en las plataformas digitales RTVE Play y RTVC.es.

Además, los aficionados claretianos tendrán disponible el duelo en Courtside 1891, la plataforma de streaming de la FIBA que posee los derechos oficiales de la Basketball Champions League en España.

Para acceder a la retransmisión solo es necesario registrarse gratuitamente en la web, lo que permitirá disfrutar no solo de este encuentro, sino también del resto de partidos del torneo. Además, la plataforma ofrece resúmenes, reportajes y contenido exclusivo de la competición organizada por la FIBA.

Recuerda que en LaProvincia.es podrás seguir la última hora de este encuentro, las reacciones posteriores al partido y toda la actualidad del CB Gran Canaria tanto en la Basketball Champions League como en la Liga Endesa.