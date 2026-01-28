El ‘efecto Robertson’ se diluye en el Granca

La medicina contra la crisis del Dreamland Gran Canaria fue Kassius Robertson. El escolta canadiense aterrizaba la pasada semana en Gran Canaria en un movimiento relámpago con el que el club intentaba paliar la crisis que sacudía, y continúa sacudiendo, al conjunto claretiano: una victoria en los últimos cinco partidos. En un debut rocambolesco, el exterior amarillo tuvo que debutar sin haber entrenado con sus compañeros. Pisaba el lunes por la noche la Isla y el martes saltaba a la pista del Arena en el duelo de la Champions frente al Trieste debido a la salida exprés de Braian Angola hacia el Asvel Villeurbanne francés, un equipo de Euroliga.

En el estreno, Robertson anotaba 11 puntos y disputaba más de 20 minutos en la primera derrota isleña en la Basketball Champions League (BCL), en la jornada inaugural de la Round of 16. Buena carta de presentación para un jugador al que muchos tildan de irregular después de su paso anterior por la competición española, donde defendió los colores del Obradoiro, Baskonia, Valencia Basket y Joventut, de donde salió hacia el Lokomotiv Kuban ruso en verano.

Pues bien, las dos actuaciones posteriores del escolta canadiense han rebajado el suflé, dándole algo de razón a aquellos que criticaban su falta de continuidad. En los encuentros frente al Valencia Basket del pasado domingo y contra el Basketball Nymburk en Praga, el martes, su aportación ofensiva fue prácticamente nula y su media de minutos en pista estuvo por encima de los 15 minutos.

En el encuentro de la Liga Endesa frente a los taronjas, donde el Granca caía en el Arena (80-90), Robertson firmaba unos paupérrimos cinco puntos, con un 2/4 en tiros de dos, 0/3 en triples y 1/2 en tiros libres, para un -3 de valoración en 18:39 minutos. Esos registros incluso empeoraron en el duelo de la BCL que el pasado martes ganaba con bastantes apuros el Dreamland Gran Canaria en la pista del Basketball Nymburk (64-67). En 15 minutos en cancha, anotaba únicamente dos puntos, con un 1/4 en tiros de dos, un 0/3 en los lanzamientos de tres para un -2 de valoración.

Casualidad o no, un hombre llamado a aportar en el conjunto claretiano desde la anotación, parece que se encasquilla con los sistemas tácticos de Jaka Lakovic. Como le ocurría a su antecesor en el plantel, Braian Angola. El escolta colombiano aterrizaba el pasado verano en Gran Canaria como un valor seguro. Anotador fiable con capacidad reboteadora y buena lectura de juego eran sus cartas de presentación.

Pero no cuajó a las órdenes del preparador esloveno, quizás encorsetado por sus sistemas. Fue salir la semana pasada del Granca y empezar a brillar en el Asvel Villeurbanne francés. En su primera semana en el cuadro galo, se erigió en el mejor de su equipo en el primer encuentro de su carrera en la Euroliga, contra el Barça. A pesar de la derrota, el ex del Dreamland anotaba 16 puntos, repartía cinco asistencias y sumaba un 27 de valoración en 19 minutos en cancha. Dos días después, en la Liga, encestó el triple que le dio el triunfo al Asvel frente al Le Mans. Sus números: 19 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias.