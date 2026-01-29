El triple, principal dolor de cabeza del CB Gran Canaria esta temporada

Ibuprofeno contra el triple. El Dreamland Gran Canaria disputa este sábado (18.00 horas, DAZN) un duelo importantísimo a domicilio ante el MoraBanc Andorra, en el que tienen que recuperar cierto terreno con respecto a la parte baja de la clasificación y desahogar un poco su situación actual en la competición doméstica. Para hacer un buen partido en el Principado y encontrar cierto equilibrio, el cuadro amarillo tiene que ir mejorando algunos aspectos para transformarse en un conjunto más sólido y fiable. Entre ellos, destaca uno por encima del resto, palpable y frustrante al mismo tiempo en muchos escenarios con los que se han encontrado los claretianos hasta ahora: el acierto exterior.

Sin duda, los lanzamientos desde la larga distancia son un hándicap notorio que evita que el suelo competitivo de la escuadra insular suba lo suficiente como para dominar sus encuentros. A día de hoy, el Granca es el peor equipo de toda la Liga Endesa en el porcentaje en el triple, con un pírrico 30,5%. Sin embargo, el dato va más allá, ya que, en comparación con los últimos tres años, los grancanarios no solo están tirando peor desde el 6,75, sino que, además, lo están haciendo con un volumen menor en cuanto a los aciertos. Este curso, los insulares están convirtiendo 8,4 triples por jornada, algo lejos de los 9,9 que llevaron a cabo en las dos últimas campañas y de los 10,3 de la temporada 2022/23.

Asimismo, está siendo el año con el porcentaje más bajo de toda la era Jaka Lakovic. Con el esloveno, el CB Gran Canaria logró siempre estar entre los diez primeros clasificados en este apartado estadístico: 37,1% en el curso 22/23 (tercer mejor registro de la liga), 34,3% en el 23/24 (décimo) y 36,5% en el 24/25 (octavo). De este modo, se observa cómo hay un claro empobrecimiento en un apartado vital.

Jugadores con peores registros

Más allá de lo colectivo, en este Dreamland Gran Canaria no está brillando nadie en concreto desde el triple. Salvo Eric Vila, cuyo protagonismo ha sido escaso hasta ahora, Louis Labeyrie, cuyos problemas tienen que ver con otras cuestiones más visibles a la vista en los directos que en los números, y Pierre Pelos, el cuadro isleño no está logrando desatascarse. De hecho, Nico Brussino (30,4%), Mike Tobey (23,3%), Ziga Samar (20,7%) y Andrew Albicy (25%) están en los peores porcentajes de su trayectoria en la ACB en el tiro exterior, sumado a otros jugadores como Isaiah Wong, que firma sus peores registros en esa faceta en cualquier competición, incluso por debajo de lo que acumuló el pasado curso en el Zalgiris. Por otra parte, Kassius Robertson no ha podido anotar todavía un tiro exterior en su único partido en la Liga Endesa, pero, si se añade a la ecuación su desempeño también en la Champions, su bagaje no es halagüeño, merced a su uno de diez en lanzamientos desde el 6,75.

A todo eso se suma que el CB Gran Canaria es el quinto peor equipo en el tiro de dos, con un 52,3%, y el peor en el tiro libre, con un 70,1%, siendo ambos también los registros más bajos en la etapa de Jaka Lakovic al frente de la nave claretiana.

Problemas para generar ventajas

La clave para entender este bajón se traduce en la forma de encontrar a los tiradores y de ejecutar los propios lanzamientos. Siendo evidente que en la plantilla no existe un perfil de tirador puro que asuma esa responsabilidad, al Granca se le complica superar a las defensas en muchos partidos y, desde ahí, no es capaz de generar las ventajas para dar con el hombre liberado. Ya sea después de bloqueo directo o con bote, a los jugadores insulares les está costando mucho más superar a sus pares que en años anteriores, circunstancia que se ha traducido en un descenso de las asistencias (15,9), en comparación con otras temporadas, y en peores situaciones para tirar.

Con esa tesitura es muy complicado competir cada día y hacerlo con regularidad. Eso está matando en muchas ocasiones a un Gran Canaria que también lleva consigo una mochila pesada que no es fácil de quitar. De hecho, ni la victoria en el derbi supuso una inyección de moral para cambiar la dinámica, por lo que es más que evidente que hace falta algo más que mejorar estadísticas para jugar con equilibrio. No obstante, queda claro que los grancanarios necesitan tener una mejor fluidez cada día para encontrar esas buenas situaciones de tiro que, con un poco de confianza, deberían transformar. Eso sí, no pueden seguir postergando ese paso adelante.