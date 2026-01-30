El CB Gran Canaria se juega parte de su tranquilidad en Andorra

A estas alturas de la película para el Dreamland Gran Canaria ganar esta tarde en Andorra ante el Morabanc es innegociable para su tranquilidad en lo que resta de temporada. Con el objetivo de la Copa del Rey incumplido y a cuatro victorias del Playoff, los amarillos necesitan un triunfo en su visita al Principado que alejen cualquier fantasma sobre sus opciones de entrar en la lucha por la permanencia, sobre la que de momento cuentan con tres victorias de colchón. Un tropiezo en territorio andorrano (19.00 horas, Dazn) colocaría a su rival de esta tarde a una victoria de distancia y despertaría las alarmas ante un posible despertar del Burgos que en las últimas jornadas ha perdido sus partidos por la mínima y por pequeños detalles, lo que le ha impedido de momento acercarse en la tabla a los amarillos.

Si las aguas bajan revueltas por la Isla, peor van las cosas si cabe en el Principado, donde la dirección deportiva ha tomado la decisión de destituir a su técnico, Joan Plaza, tras acumular siete derrotas consecutivas en la Liga Endesa, por lo que será el recién fichado Zan Tabak, el encargado de sentarse esta tarde en el banquillo en busca de dar la sorpresa ante el equipo de Jaka Lakovic.

Un choque plagado de incógnitas y en una cancha complicada

Precisamente ese cambio de entrenador no facilita las cosas al Granca a la hora de preparar un partido con muchas incógnitas y en una plaza complicada para los intereses claretianos, aunque en sus tres visitas anteriores con el esloveno en el banquillo el triunfo les ha sonreído en dos de ellas, en concreto, en las dos últimas.

También le sonríe la estadística al Dreamland el computo general de sus enfrentamientos con los andorranos, al imponerse en 13 de sus 24 duelos directos.

El choque de los reencuentros

En los duelos entre grancanarios y andorranos son habituales los reencuentros sobre la pista entre jugadores que han lucido ambas elásticas. En el bando amarillo, Andrew Albicy, vuelve a la que fue su casa entre 2016 y 2019, siendo el Morabanc el club que trajo a la competición española al actual capitán claretiano; mientras que en el andorrano, se encuentran Stan Okoye, amarillo entre 2019 y 2021; Kyle Kuric, leyenda del Granca entre 2014 y 2017 y finalmente, Artem Pustovyi, quien jugó en la Isla en la temporada 2021-22. Otro exclaretiano, Ferran Bassas, abandonaba la disciplina del equipo del Principado a mitad de temporada, entre acusaciones del catalán de impagos hacia el Morabanc y recalaba en el BAXIManresa.

Zan Tabak no podrá contar para el partido con Xavier Castañeda, jugador cedido por el Unicaja, por una rotura en los músculos isquiotibiales de su pierna derecha; mientras que Jaka Lakovic, contará con todos sus efectivos disponibles para el duelo de esta tarde.

Tabak: "El foco debe de estar en nosotros"

El nuevo técnico del Morabanc ha focalizado su trabajo durante esta semana en «potenciar las cosas que hacemos bien», ante la falta de tiempo para hacer cambios ante la inminente visita de los grancanarios, con especial atención a «la defensa», atendiendo a «la responsabilidad individual y la intensidad» de sus hombros.

Zabak rehusó hablar de los amarillos, argumentando su decisión en que «el foco debe estar en nosotros», haciendo un llamamiento a la afición de la Bombonera para que apoyen al equipo esta tarde, pidiéndoles que sean «conscientes de que esto es una maratón, no un solo partido».