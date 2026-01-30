Jaka Lakovic, entrenador del CB Gran Canaria: "Espero un Andorra con intensidad, energía y sentido de urgencia"

Desde el Principado, Jaka Lakovic, entrenador del Dreamland Gran Canaria, analizó el momento de sus hombres, resaltando que en su opinión "el equipo llega bien de la República Checa tras dos viajes largos y con algunas molestias físicas de nuestros jugadores, pero con una victoria importante ante el Nymburk, que nos mantiene en la lucha por las posiciones de Playoff para poder optar a disputar la Final Four".

El esloveno declaró que "estamos centrados en preparar el partido de mañana ante el Andorra (18.00 horas, Dazn), en una cancha que siempre es complicada y donde tenemos que estar muy sólidos para competir bien y ponernos en la situación adecuada para poder ganar el encuentro".

El partido que tiene en mente y las claves del mismo

Ante un necesitado Morabanc Andorra, el estratega balcánico señaló que espera "un partido muy duro, complicado, porque el Andorra llega en una mala racha de resultados, de siete derrotas consecutivas, pero en la mayoría de esos partidos han competido muy bien, con opciones reales de victoria y creo que saldrán con una gran intensidad, energía y sentido de urgencia para ganar el partido y en estos aspectos no podemos quedarnos atrás, porque también tenemos nuestras urgencias y nuestra necesidad para ganar el encuentro, y tenemos que hacerlo todo para conseguirlo".

En su opinión, las claves de la victoria pasan por "estar muy sólidos en nuestro balance defensivo, donde el Andorra tiene la costumbre de correr y jugar en transición, y en este concepto están efectivos". "La segunda llave será el tener el control de nuestro rebote defensivo y defender bien los focos claros de su ataque, donde tienen mucha calidad en la creación por parte de Shannon Evans, en el concepto de bloqueo directo y otros dos jugadores que son muy importantes para ellos en ataque, que son Kuric y Best, que los utilizan mucho en bloqueos indirectos", apuntó. "Debemos estar preparados para defender bien su presencia en puestos interiores, sobre todo con Pustovyi y además, tenemos que jugar más dinámicos y rápidos en ataque, mover mejor el balón y leer bien sus diferentes tipos de defensa", agregó.

El efecto Zan Tabak

En cuanto a la decisión de la dirección deportiva andorrana de destituir a Joan Plaza y poner al frente del equipo a Zan Tabak, el esloveno resaltó que ese camvio "va a provocar que su equipo salga con una reacción sobre todo de intensidad y esfuerzo, porque los jugadores querrán demostrar que son un buen equipo y debemos de serr conscientes de esto para salir conectados al 100%, ser agresivos y estar preparados para responder a esa energía y agresividad que va a mostrar el Andorra".

Lakovic se mostró convencido de que "vamos a competir bien y espero y deseo que lo hagamos de la mejor manera posible para poder estar en disposición de ganar el partido".