El CB Gran Canaria inmola sus opciones de Playoff en Andorra

El Dreamland Gran Canaria vuelve a resucitar a un muerto esta temporada. Los claretianos ponen fin a la racha negativa de siete derrotas consecutivas del Morabanc Andorra, en el estreno de Zan Tabak en el banquillo, para inmolar sus opciones de poder clasificarse para el Playoff, al sumar su undécima derrota del curso (94-78) y meterse de lleno en la lucha por evitar el descenso.

La ausencia de Andrew Albicy a última hora no justifica el pobre rendimiento en ataque de los claretianos ante una de las peores defensas de la Liga Endesa. El Granca ha estado por detrás en el marcador desde el salto inicial, en un partido en el que lo máximo que ha conseguido es hacer la goma y volver a mostrar una cara B que demanda medidas drásticas para acabar con una caída libre que puede meter en apuros a los claretianos en la segunda vuelta.

El cambio de Braian Angola por Kassius Robertson no ha seervido para mejorar las estadísticas de tiro de los amarillos. Mientras el colombiano sigue brillando en cada partido con el Asvel, el canadiense ha vuelto a ser uno de los peores jugadores del equipo, con un 1 de valoración y un triple anotado de los tres ejecutados.

Partido marcado por las bajas de última hora de Andrew Albicy en el Dreamland Gran Canaria y de Kyle Kuric en el Morabanc Andorra, que condicionaban enormemente el poderío de ambos equipos en un duelo clave para los dos contendientes.

Ventaja andorrana desde el salto inicial

Un triple de Pons seguido de una canasta bajo el aro de Labeyrie servía para desatar las hostilidades en el partido que arrancaba con un ritmo endiablado. Los locales encontraban a Pustovyi imparable en la pintura y a Shannon Evans en la larga distancia para dominar el marcador en los primeros compases del duelo.

Jaka Lakovic, entrenador del Granca, optaba por retirar a Ziga Samar, muy errático en sus primeros minutos, para dar entrada a Carlos Alocén que daba la vida a los suyos con cinco puntos consecutivos, con triple incluido del maño, que permitia a los amarillos recortar diferencias y entrar en un intercambio de golpes superado el ecuador del primer asalto (12-14).

La igualdad era rota por los andorranos desde fuera del arco, merced a dos triples consecutivos anotados por Rafa Luz y Aaron Best, que obligaban a Lakovic a detener el partido a 2:33 para el final del primer acto (22-16).

La respuesta claretiana llegaba también desde la larga distancia, con Wong -el mejor de los grancanarios en el encuentro, con un 20 de valoración- como protagonista. Pero el Morabanc seguía sumando anotadores para mantenerse por delante, con Udeze y McCoy, que se estrenaba en el triple, contrarrestando el acierto desde la línea de castigo de Mike Tobey y el buen trabajo de Pelos bajo el aro, que cerraba el marcador de la primera manga con un 29-25 favorable a los intereses del debutante Zan Tabak.

Parcial de 10-0 para dinamitar el partido

Shannon Evans, Rafa Luz, Pustovyi y Uzede endosaban un nuevo parcial de 10-0 en el arranque del segundo acto, colocando a los andorranos superando la barrera psicológica de los 10 puntos por primera vez en el partido (39-25).

La sequía claretiana era cortada tras casi cinco minutos sin anotar con un triple lejano de Nico Brussino, pero Andorra seguía a lo suyo, con Okoye y Pustovyi aumentando la renta local ante un Granca perdido y sin un líder en la cancha que aportase lucidez a su ataque (43-28).

El Granca mejoraba su defensa con la entrada de Maniema y Samar compensaba su mal inicio con un triple desde la esquina y una canasta en suspensión consecutivas, además de asistir a Labeyrie por partida doble para reducir la desventaja del -15 al -6 al término de la primera parte (47-41).

Salvó trae esperanza

La mejoría en defensa y la irrupción de Salvó con un doble 2+1 le daba al Granca una segunda oportunidad en el arranque del tercer cuarto, metiéndose los grancanarios de lleno en la lucha por la victoria en el encuentro.

Rafa Luz y Wong intercambiaban triples en un ida y vuelta que evidenciaba la falta de control de los dos equipos, que entraban en la recta final del tercer asalto con Kuath perdonando en exceso desde la línea de castigo, lo que permitía al Morabanc mantenerse por delante en el marcador con cuatro puntos de ventaja (64-60).

El Granca seguía haciendo la goma, pero sin terminar de completar su intento de remontada, llegando al asalto definitivo con todo abierto (66-61).

La cruda realidad

McCoy se retiraba cojeando en el reinicio del juego tras sufrir un golpe con Pustovyi y Labeyrie. Pons estiraba la renta local con un nuevo triple que inauguraba el cuarto y Lakovic mantenía su confianza en el buen trabajo defensivo de Maniema, que seguía acumulando minutos en pista (69-63).

Cada canasta claretiana encontraba respuesta en el Andorra, que aprovechaba la falta de lucidez de su rival desde fuera del arco, y la explosividad de Udeze bajo el aro para llevar a Lakovic a tener que consumir un tiempo muerto a 6:37 para el final, ante el riesgo de sufrir una nueva fractura en el marcador por parte de su rival (73-65).

Cuatro tiros libres convertidos por Wong estrechaban el cerco y dejaban a Udeze con cuatro personales al borde de la eliminación. El Granca apretaba en defensa y lograba minimizar la anotación de los locales, que tenían que acudir a la línea de tiros libres para que Aaron Best acabase con la sequía andorrana (75-69).

Un nuevo canastón en suspensión del propio Best obligaba a los amarillos a congelar el electrónico a 3:22 para el final, en una decisión a la desesperada para evitar la undécima derrota del curso (77-69).

Ortega y Pustovyi metían la directa, Tobey maquillaba con un triple, pero Aaron Best se elevaba para clavar un triplazo que hería de muerte a un Granca que volvía a detener el partido a 1:51 con un 84-72 que hacía presagiar lo peor.

El Morabanc perdía en la batalla a Pustovyi que veía su quinta personal, pero la ausencia del ucraniano no cambiaba el devenir de un choque dominado de principio a fin por los de Zan Tabak que con un triple de McCoy ponían el lazo a la derrota de los amarillos que con su undécima decepción del curso pueden haber dicho adiós a sus opciones de clasificarse para el Playoff (94-78).