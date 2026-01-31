El CB Gran Canaria pierde a su capitán Andrew Albicy durante dos semanas por una lesión muscular

Contratiempo de última hora para el Dreamland Gran Canaria que deberá de afrontar el duelo de esta tarde ante el Morabanc Andorra sin la presencia de su capitán, Andrew Albicy, quien sufrió el pasado martes, en el encuentro de la Basketball Champions League, en Praga, ante el ERA Nymburk, una lesión en el bíceps femoral de su muslo izquierdo.

A falta de ver cual es la evolución de la lesión del capitán claretiano, el tiempo mínimo estimado de baja se establece entre 10 y 14 días, en los que la dupla Carlos Alocén y Ziga Samar deberán de dar un paso al frente para cubir el vacío dejado por el base titular del equipo. En ese periodo, además del Morabanc Andorra, el 6 podría perderse también los duelos ante La Laguna Tenerife de la BCL, el partido aplazado por la borrasca Emilia ante el Baskonia, el choque en Italia ante el Pallacanestro Trieste y estaría en duda su presencia en el choque ante el Covirán Granada.

Gestión de los minutos de Alocén

El club intentará acortar los plazos de recuperación del jugador, pero sin arriesgar su salud, en una temporada en la que de momento el equipo no estaba sufriendo lesiones, pero en la que parece que nada le sale bien a los amarillos, en un mes clave para el futuro del equipo en su lucha por estar en el Playoff y en Europa.

Lakovic deberá de tener cuidado con forzar la máquina de Carlos Alocén, todavía en pleno proceso de coger el ritmo competitivo tras su lesión, por lo que Isaiah Wong, podría alternar su posición de escolta con la de base para ayudar a Ziga Samar y restar minutos en pista al maño, quien en Praga solo jugó dos minutos por decisión técnica.