Confianza sin fisuras del CB Gran Canaria en su entrenador, Jaka Lakovic, para salir de su crisis deportiva

El Dreamland Gran Canaria vive una crisis deportiva que no se recordaba desde la temporada histórica en la que disputó la Euroliga (2018-19), en la que el equipo claretiano, como en el curso actual, coqueteaba en la ACB con el descenso a la LEB Oro. En aquella ocasión, la decisión de la dirección deportiva fue la de buscar la reacción del equipo con hasta dos cambios de entrenador: se destituyó a Salva Maldonado, Víctor García cogió el testigo y al grancanario lo relevaba el salvador Pedro Martínez. Ahora, sin embargo, desde la entidad se desliza que no contemplan una posible destitución del técnico, Jaka Lakovic. Confianza sin fisuras con un técnico que ha demostrado en sus tres cursos anteriores su capacidad para liderar deportivamente el proyecto y conquistar títulos, señalan desde el Granca.

Los amarillos, a falta de que se dispute su encuentro aplazado ante el Baskonia -el próximo domingo-, son decimocuartos al término de la jornada 18 de la Liga Endesa. Su balance, seis victorias y 11 derrotas, a tres del descenso que marca el San Pablo Burgos.

Confianza en el trabajo del cuerpo técnico y la unión del grupo

La razón que esgrimen para apoyar al actual inquilino del banquillo del Dreamland es que el problema de esta mala de resultados no radica en el trabajo diario del staff encabezado por el estratega balcánico. El club considera que su trabajo es tan válido como el desarrollado por él y su grupo en los tres cursos anteriores.

En segundo lugar, desde las oficinas del Granca no palpan que exista en el vestuario amarillo una fractura entre los jugadores y el propio Jaka Lakovic. Todo lo contrario, desde la directiva claretiana se espera que esta situación delicada sirva para que haya una mayor unión entre el entrenador y sus pupilos para poder salir adelante.

El caso Labeyrie

Como ejemplo para descartar la posible desunión entre el preparador balcánico y los jugadores, señalan al caso de Labeyrie. El ala-pívot francés, tras ser relegado a un rol secundario y casi sin minutos en los últimos partidos -incluso fue el descarte el martes ante el Nymburk en la Champions-, volvió el sábado a la titularidad en Andorra y para acabar como el segundo hombre mejor valorado de los grancanarios. El galo demostró una mayor intensidad que el resto durante todo el encuentro.

La falta de acierto, el principal causante de la mala racha

En esta inercia negativa de resultados en la que se encuentra inmerso el Dreamland, un problema sobresale: el porcentaje de acierto en los lanzamientos. El equipo es capaz de generar en muchas ocasiones buenos tiros, pero el aro rival parece hacerse pequeño a unos especialistas que no terminan de recuperar su acierto habitual.

En la primera temporada de Lakovic sentado en el banquillo claretiano (2022-23), el porcentaje de acierto en los tiros de dos era de un 54,3%, en los de tres era de un 37,1% y en los tiros libres era de un 71,9%. En su segunda campaña, el porcentaje de acierto en los tiros de dos subió hasta el 55,2%, el de tres bajó al 34,3% y los tiros libres subieron a un 72,6%. El pasado curso, en el tercer curso del esloveno en el banquillo, se disparó hasta el 57,1%, en el triple ascendió hasta el 36,5% y en los tiros libres también creció hasta el 75,8%.

El promedio de acierto en las tres temporadas del exitoso trienio al que se agarra la dirección deportiva claretiana fue de un 55,53% en tiros de dos, 35,96% en los tiros de tres y de 73,43% en los tiros libres; unas cifras muy superiores a los de esta campaña: 51,9% en tiros de dos, 30,5% en los de tres y 70,6% en los tiros libres.

La lupa europea está puesta en Trieste

A pesar de la cercanía del duelo del miércoles ante La Laguna Tenerife en la Basketball Champions League en el Arena, una hipotética derrota ante los laguneros en ese derbi histórico no sería visto como un drama. La fecha que está subrayada en fosforito en su calendario es el duelo de la segunda vuelta ante el Pallacanestro Trieste, en el que una victoria en la que recuperen los seis puntos del averaje, les permitiría seguir vivos en Europa, pase lo que pase ante los aurinegros en casa.