El CB Gran Canaria mide la fuerza de su crisis con un derbi europeo ante el CB Canarias en el Arena

Europa para avivar un poco más la llama de una rivalidad eterna. El Dreamland Gran Canaria afronta hoy (20.00 horas, Teledeporte) en el Arena un nuevo episodio del derbi canario frente a La Laguna Tenerife, con una gran novedad: será la primera vez que ambos se enfrenten en competición europea sin que ello conlleve demasiados cambios en el trasfondo de este tipo de envite regional. La realidad es que el equipo de Jaka Lakovic llega a esta cita con la vitola de menos favorito, algo ya habitual en estos duelos ante los laguneros. Sin embargo, la gran modificación de este careo radica en que los claretianos ya pudieron erradicar la psicosis aurinegra que les perseguía cada vez que tenían delante al vecino en partido oficial; el pasado 28 de diciembre, en La Laguna y con la Liga Endesa como escenario, se puso fin a esa racha negativa con una agónica victoria gracias a una fantástica propuesta táctica del entrenador esloveno, que le ganó esa batalla a Vidorreta.

Aun así, ese triunfo no supuso un chute de confianza para dar un giro a la irregular dinámica y los amarillos continúan instalados en la incapacidad competitiva. Por esa razón, llegan a este choque con la necesidad de ganar para olvidar el resbalón en su estreno como local en el Round of 16 de la Basketball Champions League ante el Trieste, para empezar a elaborar su billete a los cuartos de final del torneo. Todo ello, con el añadido de lograr levantar, por fin, el ánimo de una plantilla que en este momento del curso está mirando más hacia el precipicio de la ACB.

Albicy se pierde el duelo

Para este primer derbi europeo, los grancanarios no podrán contar con Andrew Albicy, que sigue en el dique seco debido a la lesión que sufrió en el bíceps femoral de su pierna izquierda en el partido ante el Nymburk, en Praga. Eso abre la puerta a más peso en la rotación para Ziga Samar y Carlos Alocén, así como para un Isaiah Wong que ya ejerció de director de juego en Andorra, sino también para otro aspecto inédito en lo que va de temporada en la BCL: Lakovic va a contar por primera vez con todo su juego interior al no tener que hacer ningún descarte, algo vital para medirse a un adversario del calado de La Laguna Tenerife.

Precisamente, los tinerfeños aterrizan en Gran Canaria con la flechita para arriba tras dejar atrás una mala racha después de caer ante el Joventut, el Hiopos Lleida y el Bilbao de forma consecutiva. No obstante, han superado esas dudas ganando al Barça de Xavi Pascual en el Palau Blaugrana, al Baskonia el pasado domingo en el Santiago Martín y sus dos compromisos de esta segunda ronda de la BCL, lo que les sitúa como los líderes del grupo L. Además, vendrán con la enfermería vacía a falta de conocer quién será su descarte.

Una deuda a pagar

Que la temporada del Granca está siendo un desastre es un aspecto que se observa en las sensaciones y en los números. Lo cierto es que los amarillos cuentan con muchos problemas ofensivos y, desde ahí, se les están escapando algunos duelos. Los porcentajes de acierto en el triple y la falta de generación de ventajas merman a un equipo tocado mentalmente, algo que se pudo comprobar contra el Andorra el pasado sábado cuando, en pleno intento de remontada, no fueron capaces de transformar esos tiros liberados que cambian destinos.

Así pues, este derbi tienen que tomárselo como una oportunidad, sin excusas. Es en estos partidos donde debe salir a relucir todo el carácter y donde las declaraciones tanto del entrenador como de los jugadores, pasando incluso por la directiva, se tienen que convertir en hechos. Porque, más allá de lo deportivo, está en juego el honor. Desde 2022 no se gana al Tenerife en el Arena, y ya viene siendo hora de saldar esa deuda con una grada que, después de cinco meses de descontento y pitos, merece vivir una alegría de esta dimensión. Es el momento de ponerle corazón.