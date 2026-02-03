El Dreamland Gran Canaria - La Laguna Tenerife se verá gratis en toda España: fecha, hora y dónde seguir el derbi canario de la Basketball Champions League

Esta semana se juega uno de los derbis del baloncesto canario más importantes de los últimos años. El Dreamland Gran Canaria recibirá a La Laguna Tenerife en el Gran Canaria Arena, en un duelo de máxima rivalidad correspondiente a la FIBA Basketball Champions League. Ambos equipos se juegan gran parte de sus opciones de acceder a los cuartos de final de la competición europea en un choque que promete emoción, tensión y un ambiente espectacular. El partido se podrá ver gratis por televisión.

El conjunto dirigido por Jaka Lakovic necesita revertir una dinámica negativa de resultados que lo ha llevado a una situación límite. Los claretianos solo han ganado uno de sus últimos seis partidos, precisamente el disputado en la BCL ante el ERA Nymburk, una victoria clave que mantiene vivas sus opciones de avanzar de fase en la competición europea.

El derbi ante La Laguna Tenerife es uno de esos partidos que valen más que una victoria. Un triunfo de los amarillos supondría un auténtico impulso anímico y podría marcar un punto de inflexión en la temporada. Por el contrario, si el conjunto lagunero logra asaltar el Gran Canaria Arena, dejaría al Dreamland Gran Canaria contra las cuerdas, sin margen de error en su camino por la BCL.

Canarias vivirá por primera vez un derbi europeo de baloncesto entre sus dos máximos representantes. El Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife afrontan esta cita con enorme expectación, conscientes de que el duelo que se disputará en el Gran Canaria Arena tiene todos los ingredientes para convertirse en una noche histórica para el deporte canario.

¿A qué hora juega el Dreamland Gran Canaria?

El partido Dreamland Gran Canaria - La Laguna Tenerife correspondiente a la jornada 3 del grupo L de la Round of 16 de la Basketball Champions League se jugará el miércoles 4 de febrero, a las 20:00 hora de Canarias (21:00 hora peninsular) en el Gran Canaria Arena (Las Palmas de Gran Canaria).

Así puedes ver gratis el partido Dreamland Gran Canaria - La Laguna Tenerife

El próximo enfrentamiento entre el CB Gran Canaria y el CB Canarias podrá seguirse en directo y de manera gratuita a través de Teledeporte y RTVE Play, la plataforma de streaming de la televisión pública.

Además, los aficionados claretianos tendrán disponible el duelo en Courtside 1891, la plataforma de streaming de la FIBA que posee los derechos oficiales de la Basketball Champions League en España.

Para acceder a la retransmisión solo es necesario registrarse gratuitamente en la web, lo que permitirá disfrutar no solo de este encuentro, sino también del resto de partidos del torneo. Además, la plataforma ofrece resúmenes, reportajes y contenido exclusivo de la competición organizada por la FIBA.

Recuerda que en LaProvincia.es podrás seguir la última hora de este encuentro, las reacciones posteriores al partido y toda la actualidad del CB Gran Canaria tanto en la Basketball Champions League como en la Liga Endesa.